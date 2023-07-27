Украинским спортсменам разрешили участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами

Министерство молодёжи и спорта Украины сняло запрет на участие украинских атлетов в международных соревнованиях со спортсменами из России и Белоруссии, выступающими в нейтральном статусе.

Новый документ за подписью президента Национального олимпийского комитета Украины Вадима Гутцайта запрещает отправлять сборные Украины только на те турниры, где россияне и белорусы выступают под своими флагами, выражают своими публичными действиями и заявлениями национальную принадлежность, сообщается на официальном сайте министерства.

Украина бойкотирует соревнования с участием россиян и белорусов. Многие из состязаний на данный момент являются квалификационными на летнюю Олимпиаду — 2024. Украинцы рискуют в некоторых видах спорта упустить возможность отобраться на Игры в Париже.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Многие ассоциации учли указания МОК.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что если российские спортсмены не будут допущены к Олимпийским играм, то олимпийское движение можно хоронить.