Украинским спортсменам разрешили участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами
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Новый документ за подписью президента Национального олимпийского комитета Украины Вадима Гутцайта запрещает отправлять сборные Украины только на те турниры, где россияне и белорусы выступают под своими флагами, выражают своими публичными действиями и заявлениями национальную принадлежность, сообщается на официальном сайте министерства.
Украина бойкотирует соревнования с участием россиян и белорусов. Многие из состязаний на данный момент являются квалификационными на летнюю Олимпиаду — 2024. Украинцы рискуют в некоторых видах спорта упустить возможность отобраться на Игры в Париже.
28 марта исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Многие ассоциации учли указания МОК.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что если российские спортсмены не будут допущены к Олимпийским играм, то олимпийское движение можно хоронить.