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Матвиенко назвала недопуск России к Играм в Париже похоронами олимпийского движения

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что если российские спортсмены не будут допущены к Олимпийским играм, то олимпийское движение можно хоронить.
Матвиенко назвала недопуск России к Играм в Париже похоронами олимпийского движения
  • AFP
  • © JULIEN DE ROSA

«Сейчас такой наступил судный час — если будет окончательно принято решение о недопуске, можно хоронить олимпийское движение, потому что большего вреда международному спорту нанести уже невозможно», — цитирует Матвиенко РИА Новости

28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает отказывать в участии атлетам, связанным с вооружёнными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.

Как сообщает Inside the Games, российские спортсмены выступят на Азиатских играх 2023 года в нейтральном статусе. Отмечается, что участие в данном турнире поможет россиянам и белорусам в перспективе пройти квалификацию на Олимпийские игры — 2024 в Париже.

Ранее президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт не исключил, что будет принято решение отказаться от запрета на участие в международных турнирах со спортсменами из России и Белоруссии.

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