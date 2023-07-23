На Украине рассматривают вариант с отказом от бойкота соревнований с участием россиян

Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт не исключил, что будет принято решение отказаться от запрета на участие в международных турнирах со спортсменами из России и Белоруссии.

«Конечно, нам нужно участвовать сейчас во всех квалификационных соревнованиях. Если российские и белорусские атлеты не будут официально приглашены на Олимпиаду в 2024 году, мы сейчас рассматриваем вопрос о возвращении наших спортсменов к квалификационным соревнованиям», — цитирует Гутцайта издание «Общественное».

Он подчеркнул, что неприглашение России и Белоруссии на Олимпиаду не означает, что спортсмены из этих стран не могут соревноваться на Играх в Париже в нейтральном статусе.

Украина бойкотирует соревнования с участием россиян и белорусов. Многие из состязаний в данный момент являются квалификационными на летнюю Олимпиаду-2024. Украинцы рискуют в некоторых видах спорта упустить возможность отобраться на Игры в Париже.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал спортивным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Многие ассоциации учли указания МОК.

Ранее Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка заявила, что россиянам стоит ехать на Олимпийские игры, даже если запретят национальную символику.