Навка: России обязательно нужно ехать на Олимпийские игры
- РИА Новости
«Нам обязательно нужно ехать на Олимпийские игры, даже если запретят нашу национальную символику. Очень печально, что не будет подниматься наш флаг и не будет играть гимн, но отнимать у спортсмена возможность выступить на ОИ, отнимать мечту нельзя», — цитирует Навку Sport24.
28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает отказывать в участии атлетам, связанным с вооружёнными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.
Как сообщает Inside the Games, российские спортсмены выступят на Азиатских играх 2023 года в нейтральном статусе. Отмечается, что участие в данном турнире поможет россиянам и белорусам в перспективе пройти квалификацию на Олимпийские игры — 2024 в Париже.
Ранее фигурист Дмитрий Алиев высказался на тему допуска россиян к международным соревнованиям.