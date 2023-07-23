Навка: России обязательно нужно ехать на Олимпийские игры

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка считает, что россиянам стоит ехать на Олимпийские игры, даже если запретят национальную символику.

«Нам обязательно нужно ехать на Олимпийские игры, даже если запретят нашу национальную символику. Очень печально, что не будет подниматься наш флаг и не будет играть гимн, но отнимать у спортсмена возможность выступить на ОИ, отнимать мечту нельзя», — цитирует Навку Sport24.

28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает отказывать в участии атлетам, связанным с вооружёнными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.

Как сообщает Inside the Games, российские спортсмены выступят на Азиатских играх 2023 года в нейтральном статусе. Отмечается, что участие в данном турнире поможет россиянам и белорусам в перспективе пройти квалификацию на Олимпийские игры — 2024 в Париже.

Ранее фигурист Дмитрий Алиев высказался на тему допуска россиян к международным соревнованиям.