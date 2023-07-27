Роднина — о допуске украинцев к турнирам с россиянами: у Украины не было другого выбора

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о допуске украинских спортсменов к соревнованиям с россиянами и белорусами.

«В данной ситуации я бы не стала говорить о каком-то здравом смысле. Тут необходимо в первую очередь внимательно изучить последние заявления МОК. В них чётко говорится: любая дискриминация по национальному признаку пресекается. У Украины просто не было другого выбора. Если они хотят остаться в олимпийской семье, то обязаны следовать правилам. С одной стороны, за местных атлетов можно было бы порадоваться, ведь они смогут спокойно выступать без всяких запретов. С другой, по тому, как они ведут себя по отношению к российским коллегам, я не хочу ничего о них говорить. Для нас сейчас главное, чтобы с наших ребят сняли ограничения», — заявила Роднина в интервью RT.

Ранее Министерство молодёжи и спорта Украины сняло запрет на участие украинских атлетов в международных соревнованиях со спортсменами из России и Белоруссии, выступающими в нейтральном статусе.

Депутат Госдумы Светлана Журова предположила, что украинские спортсмены боятся противостоять россиянам из-за опасения, что их возможную неудачу могут приравнять на родине к поражению на фронте.