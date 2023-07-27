Журова: украинцам придётся отменять все запреты, когда россиян допустят к турнирам

Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что рано или поздно украинцам в любом случае придётся отменять все запреты из-за допуска российских атлетов к международным соревнованиям.

«Рано или поздно российским атлетам разрешат выступать и под собственным флагом. И тогда украинцам в любом случае придётся отменять все запреты. Не станут же они и тогда не состязаться с нами. В любом случае это будут их проблемы. Сейчас здравый смысл и спортивная справедливость восторжествовали. Да, атлеты могут где-то уступить — это абсолютно нормально. Хотя не исключаю ситуации, при которой местным спортсменам будут разрешать соревноваться с россиянами только в том случае, если есть уверенность в победе», — заявила Журова RT.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина высказалась о допуске украинских спортсменов к соревнованиям с россиянами и белорусами.