«В фехтовании недопустима такая грязь»: украинка Харлан дисквалифицирована за отказ пожать руку россиянке Смирновой

Ольга Харлан отказалась пожать руку Анне Смирновой после окончания поединка на чемпионате мира по фехтованию. Таким образом украинка нарушила правило спортивного этикета. Россиянка попыталась приветствовать соперницу, но та лишь выставила в её сторону саблю, тем самым обозначив свою позицию. В международной федерации не стали пересматривать исход встречи, но сняли олимпийскую чемпионку с турнира и дисквалифицировали на срок до двух месяцев.

«Международная федерация приняла правильное решение»

Поединок между Ольгой Харлан и Анной Смирновой в рамках 1/32 финала женского личного турнира в сабле на чемпионате мира по фехтованию в Милане завершился грандиозным скандалом. Сам бой прошёл достаточно спокойно. Олимпийская чемпионка с Украины ожидаемо превосходила россиянку в классе и одержала уверенную победу — 15:7.

Нанеся решающий укол, она не стала сдерживать эмоции и громко закричала. Однако наибольшее внимание привлекло то, что произошло после. Отечественная спортсменка, согласно правилам, подошла к сопернице и попыталась пожать ей руку. Но вместо ответных действий Харлан выставила в сторону соперницы оружие остриём, всем видом демонстрируя, что не собирается её приветствовать, и лишь что-то сказала ей.

Смирнова растерянно разводила руками и пыталась поговорить с судьями. Вскоре рефери вышли на дорожку и начался затяжной разбор эпизода. Анна долго общалась с ними, чтобы понять, какое решение будет принято. В итоге девушка дожидалась вердикта почти час. В какой-то момент ей даже вынесли стул. Харлан же практически сразу ушла.

Дело в том, что украинка грубо нарушила правила FIE. Согласно п. 122, перед началом каждой схватки противники обязаны выполнить фехтовальный салют друг другу, арбитрам и болельщикам. Также поединок считается незаконченным, пока данные мероприятия не повторятся.

«Пока судья принимает решение, спортсмены должны оставаться на дорожке. После вынесения решения они должны снова встать на линии начала боя, отсалютовать и пожать друг другу руки. Если один или оба отказываются салютовать или пожать руки в соответствии с данным положением, судья применяет к нему / к ним наказания, соответствующие нарушениям четвёртой группы (см. Т.158-162, Т.169, Т.170)», — гласит документ.

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов заявил, что была сделана попытка пересмотреть результат схватки, но FIE отклонила протест. Тем не менее Харлан не избежала наказания. Сначала стало известно, что она дисквалифицирована с первенства планеты. Олимпийская чемпионка не вышла на матч с Йоаной Илиевой, и представительница Болгарии без боя прошла дальше. А позже на Ольгу наложили самые серьёзные санкции, выписав ей чёрную карту. Теперь она будет отстранена от всех соревнований на срок до двух месяцев.

Несмотря на явные нарушения со стороны спортсменки, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уже призвал восстановить её. В свою очередь, министр спорта России Олег Матыцин, напротив, поддержал FIE.

«Международная федерация приняла правильное решение о дисквалификации, обеспечивая равенство и честное соперничество, основываясь на правилах вида спорта. Такие инциденты недопустимы», — цитирует его «Р-Спорт».

Снятие Рейзлина и запрет на проявление солидарности

При этом сам факт проведения встречи между Харлан и Смирновой стал большой неожиданностью. Ещё до начала турнира руководитель местной федерации Михаил Ильяшёв сообщил, что украинцы не выступят в тех видах, куда заявились отечественные фехтовальщики. Это оказалось связано с действовавшим в стране с апреля запретом спортсменам принимать участие в тех соревнованиях, куда даже в статусе нейтральных допустили россиян и белорусов. Из-за этого ведущие фехтовальщики вынуждены были пропустить ЧЕ.

Так, отказался от схватки с Вадимом Анохиным в первом круге турнира шпажистов уже на ЧМ Игорь Рейзлин. Призёр ОИ снялся, и соперник автоматически прошёл дальше. По информации СМИ, атлет свой поступок объяснил проблемами со здоровьем.

Но 27 июля Министерство спорта и культуры страны отменило нашумевший приказ. Теперь местным атлетам запрещено заявляться лишь на те старты, на которые россиян и белорусов допустили под своими флагами. В этот же день Харлан согласилась встретиться со Смирновой, хотя по итогу не закончила поединок с ней. Вероятно, её поступок объясняет ещё и отдельно оговоренный запрет от национальной федерации на проявление солидарности с оппонентами из двух указанных государств.

«При этом отдельно отмечена недопустимость любых действий, которые могут восприниматься как проявление солидарности с так называемыми нейтральными спортсменами», — говорится на официальном сайте организации.

«В случае с Харлан судьи полностью соблюдали законы»

По мнению экспертов RT, у FIE в данной ситуации не было другого выбора, кроме как наказать Харлан и дисквалифицировать её. Так, трёхкратная олимпийская чемпионка Галина Горохова напомнила: рукопожатие — обязательный жест в фехтовании.

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«Если человек этого не сделал, судья возвращает его и требует повторить процедуру. Когда правило нарушается в первый раз — выносится предупреждение, далее — штраф. Если что-то произошло до дорожки — в виде уколов, если после — участника снимают с соревнований. В случае с украинкой судьи полностью соблюдали законы», — заявила Горохова в комментарии RT.

Согласился с ней и восьмикратный чемпион планеты Алексей Якименко. Он считает, что поведение украинской саблистки определённо заслуживало чёрной карты.

«Если соперники не поприветствовали друг друга и не пожали руки, бой считается незаконченным. Оговариваются санкции и в случае других грубых нарушений, как то броска маски или других частей экипировки. Это прямая чёрная карточка. Красную же дают, например, за выход за пределы дорожки. Поэтому отстранение Харлан удивления не вызвало. На мой взгляд, не было ничего сложного в том, чтобы пожать Смирновой руку и просто шагнуть в следующий этап. Но она сделала другой выбор», — заявил Якименко.

Вместе с тем оба не сумели припомнить ни одного подобного случая в собственной карьере. Горохова вовсе назвала жест Харлан нонсенсом.

«Во времена СССР, например, не всегда простые отношения были с США. Но все чётко придерживались правил и отдавали дань уважения оппоненту. Это не тот вид, где возможна подобная грязь. Украинцы же просто пытаются установить свои законы: то они не выйдут на дорожку, то не будут стоять рядом. Раз не хотят участвовать, пусть их лишают возможности проводить соревнования. Нечего пытаться всеми командовать», — добавила трёхкратная олимпийская чемпионка.

Якименко же подчеркнул, что когда выступал сам, между отечественными и украинскими фехтовальщиками были нормальные уважительные отношения, а все спорные моменты удавалось решить за пределами стадиона.

«Конечно, эмоции никто не отменял, но уважение всегда присутствовало. К сожалению, мы прекрасно понимаем, современный мир очень сильно поменялся — и уже ничто не шокирует», — подытожил эксперт.