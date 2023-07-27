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Украинским фехтовальщикам запрещено проявлять солидарность с россиянами

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Украинским фехтовальщикам запретили проявлять солидарность с российскими спортсменами на международных соревнованиях.

Как сообщается на сайте Федерации фехтования Украины, недопустимы любые действия, которые могут восприниматься как проявление солидарности с «так называемыми нейтральными спортсменами».

26 июля Министерство молодёжи и спорта Украины сняло запрет на участие украинцев в международных соревнованиях с российскими и белорусскими спортсменами, выступающими в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что украинская саблистка Ольга Харлан получила дисквалификацию после отказа от рукопожатия с россиянкой Анной Смирновой на чемпионате мира в Милане.

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