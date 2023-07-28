Поздняков считает, что единицы российских спортсменов смогут поехать на Олимпиаду в Париже

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков оценил шансы российских спортсменов выступить на летних Олимпийских играх 2024 года Париже.

«Рекомендации и критерии изначально практически полностью исключили возможность для россиян даже принять участие в отборе на Игры. На Олимпиаду, если и смогут в итоге поехать, то считаные единицы, при этом ещё неизвестно, какие новые условия и на каком этапе будут императивно выдвинуты», — написал Поздняков в своём Telegram-канале.

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Международный олимпийский комитет сообщил, что Россия и Белоруссия не получат приглашений на Олимпиаду 2024 года в ранее установленную дату, 26 июля.