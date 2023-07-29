Дворкович — о рекомендациях Федерации шахмат Украины: не ожидаем каких-либо инцидентов на Кубке мира

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович высказался о рекомендациях Федерации шахмат Украины (ФШУ) не пожимать руки россиянам на Кубке мира.

«Мы уверены, что все игроки прибыли на такой ответственный турнир, как Кубок мира, прежде всего как спортсмены, с уважением как к ФИДЕ, так и к принимающей стороне — Федерации шахмат Азербайджана, которая провела прекрасную организационную работу, — поэтому не ожидаем каких-либо инцидентов», — цитирует Дворковича «Спорт-Экспресс».

29 июля стало известно, что украинским шахматистам рекомендовали не пожимать руки россиянам на Кубке мира ФИДЕ. Также украинцам посоветовали избегать совместных фото и не общаться с россиянами и белорусами.

Кубок мира ФИДЕ стартует 29 июля в Баку.

Ранее в ФШР назвали бредом заявление Федерации шахмат Украины.