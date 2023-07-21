Тренер Поткин: Непомнящий будущее связывает с Россией, о смене гражданства речь не идёт

Тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего Владимир Поткин рассказал, что спортсмен не планирует менять спортивное гражданство.

«Ян, конечно же, связывает своё будущее с Россией. Он проделал в нашей стране большой путь. Когда мы общались, он всегда говорил, что намерен здесь продолжать свою шахматную карьеру. Варианты возможной игры за какую-то другую страну мы с Яном ни разу даже не обсуждали. Ян настроен и дальше выступать за нашу страну», — цитирует Поткина РИА Новости.

9 июля стало известно, что российский гроссмейстер Кирилл Алексеенко сменил спортивное гражданство. Шахматист будет выступать за Австрию. Алексеенко занимает 63-е место в рейтинге ФИДЕ. Непомнящий расположился на пятом месте.

На прошедшем матче за мировую корону в Астане (Казахстан) Дин Лижэнь победил Яна Непомнящего на тай-брейке со счётом 2,5:1,5. Дин Лижэнь стал первым китайским гроссмейстером, которому удалось выиграть матч за шахматную корону.

Ранее Непомнящий рассказал, что не планирует менять гражданство.