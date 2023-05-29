«Показали хладнокровие и мастерство»: российские шахматистки Лагно и Горячкина отобрались на турнир претенденток ФИДЕ

Екатерина Лагно и Александра Горячкина стали первыми участницами турнира претенденток ФИДЕ, который пройдёт в апреле будущего года в Торонто. По итогам четырёх этапов Гран-при они заняли два первых места. Полина Шувалова выступила менее удачно, но у неё ещё будет шанс квалифицироваться на турнир по итогам Кубка мира и Большой швейцарки.

Екатерина Лагно и Александра Горячкина заняли первое и второе места по итогам четырёх этапов Гран-при ФИДЕ и гарантировали себе участие в турнире претенденток за шахматную корону, который пройдёт в апреле будущего года в канадском Торонто.

Достижение отечественных гроссмейстеров высоко оценили в Федерации шахмат России.

«На этапе женского Гран-при наши шахматистки показали свои бойцовские качества, хладнокровие и мастерство. Желаю успехов российским спортсменкам в будущих соревнованиях!» — отметил президент организации Андрей Филатов.

Также по теме Авантюрное решение: Ян Непомнящий и Дин Лижэнь провалились на первом этапе турнира Grand Chess Tour в Бухаресте Дин Лижэнь и Ян Непомнящий неудачно выступили на первом этапе турнира Grand Chess Tour в Бухаресте. Они заняли восьмое и девятое места...

Высокого результата россиянки достигли несмотря на то, что не слишком успешно выступили на заключительном этапе серии, который проходил на Кипре. Так, Лагно заняла в Никосии пятое место, а Горячкина — лишь восьмое. Но добытый ранее запас прочности позволил достичь главной цели.

До начала турнира первое место в сводном рейтинге занимала Чжу Цзинэр с 308 очками, но лидерство китаянки было условным, так как она уже провела все три своих этапа, а у главных преследовательниц оставался ещё один в запасе. Горячкина шла второй с 263 очками: она заняла второе место на этапе в Астане и разделила первое место в Нью-Дели с Чжу и Бибисарой Асаубаевой.

Третью строчку занимала Александра Костенюк, теперь представляющая Швейцарию (250 очков), и совсем немного ей уступала Лагно (245). Россиянка выиграла этап в Астане и разделила 4-5 место в Нью-Дели с соотечественницей Полиной Шуваловой.

Ожидалось, что основная борьба за победу в Никосии развернётся именно между этими тремя гроссмейстерами, но неожиданно в неё включилась Динара Вагнер — уроженка Элисты, выступающая под немецким флагом. В первом же туре она нанесла поражение Горячкиной, затем сыграла вничью с Костенюк, обыграла Лагно и, потерпев лишь одно поражение, заняла первое место с 7 очками.

«Ситуация вышла довольно забавная: молодая, перспективная Динара особо не была на виду в России, всем казалось, что это обыкновенная шахматистка. В итоге она вышла замуж за немецкого гроссмейстера, хотя у нас своих сильных и красивых гроссмейстеров хватает, позанималась с ним, и выяснилось, что она играет ничем не хуже наших прим», — прокомментировал успех экс-россиянки Сергей Шипов.

Именно поражение от Вагнер стало переломным моментом для Лагно на турнире. По ходу партии она имела выигрышную позицию, но допустила фатальную ошибку.

«Турнир для меня можно разделить на две части. Начало, до выходного дня, выдалось довольно хорошим, а потом я очень обидно проиграла Вагнер и никак не могла вернуть свою игру», — призналась после турнира Екатерина.

При этом Лагно в целом позитивно оценила своё выступление в серии Гран-при. По словам шахматистки, теперь она может позволить себе полноценный отдых, прежде чем начать готовиться к следующим турнирам — Global Chess League и Кубку мира.

«Конечно же, я очень довольна и испытываю большое облегчение. Главной целью, естественно, было квалифицироваться на турнир претенденток, а победа по итогам серии — приятный бонус», — отметила Лагно.

Успешнее других соотечественниц выступила в Никосии Шувалова. Она поделила 2-4 места с Харикой Дронавали и Тань Чжунъи, но в итоговой классификации осталась лишь десятой из-за провала в Астане. Там Полина проиграла шесть партий и заняла предпоследнее место.

Стоит отметить, что участие россиянок в заключительном этапе Гран-при было под угрозой, потому что изначально он должен был состояться в Польше. Как известно, МИД этой страны не выдаёт визы россиянам, из-за чего недавно Международная федерация фехтования даже лишила проходившие там Европейские игры статуса чемпионата Европы. В связи с политической обстановкой руководством международной федерации было принято решение о переносе состязаний на Кипр.

«Мне кажется, что ФИДЕ очень правильно поступает. В той ситуации, которая сложилось, это разумное решение. Проведение Гран-при в Польше могло бы обернуться большими проблемами именно для наших шахматисток, их могли бы просто не пустить в страну. Учитывая, что наши шахматистки занимают лидирующие позиции в общем зачёте, вся серия Гран-при в случае их отсутствия просто пошла бы насмарку», — говорил по этому поводу вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин.

Подводя итоги Гран-при, эксперты сошлись во мнении, что Лагно и Горячкина неубедительно провели заключительный этап. Смагин даже назвал их выступление во второй половине этапа провальным, подчеркнув при этом, что главная задача — попадание на турнир претенденток — выполнена, несмотря ни на что. По мнению Шипова, на руку отечественным шахматисткам сыграло и то, что не задалась игра у Костенюк.

«Нужно оставить все эмоции, так как это спорт, а в спорте самое главное — результат на табло, поэтому пожелаем нашим шахматисткам удачи на турнире претенденток. Туда уже попали две представительницы России, и в этом плане задача минимум выполнена, но, может быть, ещё кто-нибудь из россиянок отберётся, возможностей для этого будет предостаточно», — подчеркнул гроссмейстер.

Оставшиеся участницы турнира в Торонто определятся до конца 2023 года. В июле состоится матч за шахматную корону между 17-й чемпионкой мира Цзюй Вэньцзюнь и её соотечественницей Лэй Тинцзе, проигравшая получит право сыграть в турнире претенденток. Ещё три путёвки будут разыграны на Кубке мира, а также в Канаду отправятся две лучшие участницы Большой швейцарки.