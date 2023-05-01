Потанин: переход Федерации шахмат России в Азию — это боеспособный ход

Глава компании «Норникель» Владимир Потанин уверен, что Федерация шахмат России (ФШР) приняла правильное решение о переходе из Европы в Азию.

«В шахматах это вполне себе боеспособный ход. Потому что ведущие шахматные школы — это Индия, Китай, Россия. И вот теперь азиатская школа начинает доминировать. Поэтому соревноваться в Азии перспективно», — цитирует Потанина «Матч ТВ».

По его мнению, в футболе очень крутое значение имеет чемпионат Европы.

«А если проецировать на шахматы, то это был бы чемпионат Азии. Переход России в Азиатскую шахматную федерацию приведёт к тому, что мы остаёмся в высокой конкурентной среде», — добавил Потанин.

1 мая исполнительный директор ФШР Александр Ткачёв и генеральный секретарь Азиатской шахматной федерации (ACF) Хишам Аль-Тахер подписали меморандум о сотрудничестве в сфере развития шахматного спорта на территории РФ и стран — членов ACF. Согласно документу, ФШР обязуется ежегодно проводить как минимум одно официальное континентальное мероприятие.

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) отстранила Россию и Белоруссию от участия в турнирах под своей эгидой, однако в личных соревнованиях российские и белорусские шахматисты могут выступать под флагом организации. 28 февраля юрист ФИДЕ Александр Мартынов сообщил о переходе ФШР в ACF.

Ранее вице-президент ФШР Сергей Смагин заявил, что Ян Непомнящий имел отличные шансы на победу в матче за мировую корону с Дин Лижэнем.

















