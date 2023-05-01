Смагин: у Непомнящего было больше возможностей стать чемпионом мира

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Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин считает, что Ян Непомнящий имел отличные шансы на победу в матче за мировую корону с Дин Лижэнем.

«В матче не было доминирования одного игрока, борьба шла кость в кость. Они играли без всяких оглядок, без стратегических замыслов. У нашего шахматиста возможностей выиграть было гораздо больше, и в проигрыше он может винить только себя», — цитирует Смагина ТАСС.

По его мнению, у Непомнящего были и раньше «проблемы с психологией».

«Они проявились здесь. Мне кажется, Ян в последней партии подумал, что никак не проиграет позицию, и сделал несколько ошибок в не самых сложных ситуациях», — добавил Смагин.

На прошедшем матче за мировую корону в Астане (Казахстан) Дин Лижэнь победил россиянина Яна Непомнящего на тай-брейке со счётом 2,5:1,5.

Дин Лижэнь стал первым китайским гроссмейстером, которому удалось выиграть матч за шахматную корону.

Ранее в Кремле поздравили с победой китайского гроссмейстера Дин Лижэня.





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