В Кремле поздравили с победой китайского гроссмейстера Дин Лижэня
- РИА Новости
«Поздравим его, он был сильнее, наши гроссмейстеры будут работать дальше», — приводит слова Пескова РИА Новости.
На прошедшем матче за мировую корону в Астане (Казахстан) Дин Лижэнь победил россиянина Яна Непомнящего на тай-брейке со счётом 2,5:1,5.
Дин Лижэнь стал первым китайским гроссмейстером, которому удалось выиграть матч за шахматную корону.
Ранее Карлсен поздравил Дин Лижэня с победой в матче за звание чемпиона мира по шахматам.