В Кремле поздравили с победой китайского гроссмейстера Дин Лижэня

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поздравил с победой китайца Дин Лижэня после победы над Яном Непомнящим в матче за шахматную корону 2023 года.

«Поздравим его, он был сильнее, наши гроссмейстеры будут работать дальше», — приводит слова Пескова РИА Новости.

На прошедшем матче за мировую корону в Астане (Казахстан) Дин Лижэнь победил россиянина Яна Непомнящего на тай-брейке со счётом 2,5:1,5.

Дин Лижэнь стал первым китайским гроссмейстером, которому удалось выиграть матч за шахматную корону.

Ранее Карлсен поздравил Дин Лижэня с победой в матче за звание чемпиона мира по шахматам.