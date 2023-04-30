Карлсен поздравил Дин Лижэня с победой в матче за звание чемпиона мира по шахматам

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Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен обратился к китайцу Дин Лижэню после победы над Яном Непомнящим в матче за шахматную корону 2023 года.
Карлсен поздравил Дин Лижэня с победой в матче за звание чемпиона мира по шахматам
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«Сам вписал своё имя в вечность. Поздравляю, Дин», — написал Карлсен на своей странице в социальных сетях.

На прошедшем матче за мировую корону в Астане (Казахстан) Дин Лижэнь победил россиянина Яна Непомнящего на тай-брейке со счётом 2,5:1,5.

Дин Лижэнь стал первым китайским гроссмейстером, которому удалось выиграть матч за шахматную корону.

Ранее президент Федерации шахмат России Андрей Филатов высказал мнение, что поражение в матче за звание чемпиона мира по шахматам станет большим ударом по нервной системе для российского гроссмейстера Яна Непомнящего.

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