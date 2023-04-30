Филатов считает, что поражение от Дин Лижэня нанесёт удар по нервной системе Яна Непомнящего

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов высказал мнение, что поражение в матче за звание чемпиона мира по шахматам станет большим ударом по нервной системе для российского гроссмейстера Яна Непомнящего.

«Надо похвалить Яна, большой молодец, отдал много сил и энергии. Это большой удар по нервной системе. Надеемся, что наш спортсмен восстановится к турниру претендентов и войдёт в историю как единственный шахматист, кто трижды выиграл турнир претендентов», — цитирует Филатова ТАСС.

На прошедшем матче за мировую корону в Астане (Казахстан) Дин Лижэнь победил россиянина Яна Непомнящего на тай-брейке со счётом 2,5:1,5.

Дин Лижэнь стал первым китайским гроссмейстером, которому удалось выиграть матч за шахматную корону.

Ранее российский гроссмейстер Александр Рязанцев прокомментировал поражение Яна Непомнящего в матче за звание чемпиона мира по шахматам с Дин Лижэнем.