Филатов считает, что поражение от Дин Лижэня нанесёт удар по нервной системе Яна Непомнящего

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Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов высказал мнение, что поражение в матче за звание чемпиона мира по шахматам станет большим ударом по нервной системе для российского гроссмейстера Яна Непомнящего.
Филатов считает, что поражение от Дин Лижэня нанесёт удар по нервной системе Яна Непомнящего
  • РИА Новости

«Надо похвалить Яна, большой молодец, отдал много сил и энергии. Это большой удар по нервной системе. Надеемся, что наш спортсмен восстановится к турниру претендентов и войдёт в историю как единственный шахматист, кто трижды выиграл турнир претендентов», — цитирует Филатова ТАСС.

На прошедшем матче за мировую корону в Астане (Казахстан) Дин Лижэнь победил россиянина Яна Непомнящего на тай-брейке со счётом 2,5:1,5.

Дин Лижэнь стал первым китайским гроссмейстером, которому удалось выиграть матч за шахматную корону.

Ранее российский гроссмейстер Александр Рязанцев прокомментировал поражение Яна Непомнящего в матче за звание чемпиона мира по шахматам с Дин Лижэнем.

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