Глава ФШР Филатов стал вице-президентом Афро-азиатской шахматной ассоциации

Президента Федерации шахмат России (ФШР) Андрея Филатова назначили вице-президентом Афро-азиатской шахматной ассоциации (AACA).

«Благодарю руководство AACA и лично шейха Султана бин Халифу Аль Нахайяна за оказанную мне высокую честь. Это назначение подтверждает высокий авторитет российской шахматной школы. ФШР приложит все усилия, чтобы поделиться со странами — членами ААСА нашим опытом подготовки мастеров и гроссмейстеров и проведения соревнований самого высокого уровня», — заявил Филатов.

1 мая исполнительный директор ФШР Александр Ткачёв и генеральный секретарь Азиатской шахматной федерации (ACF) Хишам Аль-Тахер подписали меморандум о сотрудничестве в сфере развития шахматного спорта на территории РФ и стран — членов ACF. Согласно документу, ФШР обязуется ежегодно проводить как минимум одно официальное континентальное мероприятие.

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) отстранила Россию и Белоруссию от участия в турнирах под своей эгидой, однако в личных соревнованиях российские и белорусские шахматисты могут выступать под флагом организации. 28 февраля юрист ФИДЕ Александр Мартынов сообщил о переходе ФШР в ACF.

Ранее Андрей Филатов назвал переход организации в Азиатскую шахматную федерацию началом новой исторической главы.