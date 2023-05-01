Филатов — о переходе в Азию: у Федерации шахмат России начинается новая историческая глава

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов назвал переход организации в Азиатскую шахматную федерацию (ACF) началом новой исторической главы.

«Я хотел бы выразить нашу сердечную благодарность команде АШФ от имени Федерации шахмат России за ваши усилия и поддержку на протяжении всего нашего путешествия с одного континента на другой, а также за теплый прием нас в качестве члена Азиатской шахматной семьи. Сегодня начинается новая историческая глава, которой мы очень рады», — цитирует Филатова пресс-служба ФШР.

1 мая исполнительный директор ФШР Александр Ткачёв и генеральный секретарь ACF Хишам Аль-Тахер подписали меморандум о сотрудничестве в сфере развития шахматного спорта на территории РФ и стран — членов ACF. Согласно документу, ФШР обязуется ежегодно проводить как минимум одно официальное континентальное мероприятие.

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) отстранила Россию и Белоруссию от участия в турнирах под своей эгидой, однако в личных соревнованиях российские и белорусские шахматисты могут выступать под флагом организации. 28 февраля юрист ФИДЕ Александр Мартынов сообщил о переходе ФШР в ACF.

Ранее вице-президент ФШР Сергей Смагин заявил, что Ян Непомнящий имел отличные шансы на победу в матче за мировую корону с Дин Лижэнем.