Российские шахматисты в 2023 году не сыграют на чемпионате Азии из-за регламента

В пресс-службе Федерации шахмат России (ФШР) рассказали, что российские спортсмены не примут участия в чемпионате Азии в Алма-Ате из-за регламента.

«В этом году наши спортсмены не сыграют на чемпионате Азии, так как этот турнир является отборочным к Кубку мира, а россияне отбирались на чемпионатах Европы. Поэтому для участия в чемпионате Азии надо, чтобы закончился этот отборочный цикл», — приводит слова пресс-службы РИА Новости.

1 мая исполнительный директор ФШР Александр Ткачёв и генеральный секретарь Азиатской шахматной федерации (ACF) Хишам Аль-Тахер подписали меморандум о сотрудничестве в сфере развития шахматного спорта на территории РФ и стран — членов ACF. Согласно документу, ФШР обязуется ежегодно проводить как минимум одно официальное континентальное мероприятие.

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) отстранила Россию и Белоруссию от участия в турнирах под своей эгидой, однако в личных соревнованиях российские и белорусские шахматисты могут выступать под флагом организации. 28 февраля юрист ФИДЕ Александр Мартынов сообщил о переходе ФШР в ACF.

Ранее Андрей Филатов назвал переход организации в Азиатскую шахматную федерацию началом новой исторической главы.