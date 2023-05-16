Авантюрное решение: Ян Непомнящий и Дин Лижэнь провалились на первом этапе турнира Grand Chess Tour в Бухаресте

Дин Лижэнь и Ян Непомнящий неудачно выступили на первом этапе турнира Grand Chess Tour в Бухаресте. Они заняли восьмое и девятое места соответственно, проиграв на двоих пять партий, но при этом разошлись миром в очной встрече. По мнению вице-президента ФШР Сергея Смагина, решение принять участие в соревнованиях менее чем через неделю после окончания матча за мировую шахматную корону стало ошибочным для обоих гроссмейстеров. А тренер Сергей Шипов заявил, что следующий старт китайца в Варшаве вовсе может обернуться позором.

Ещё не успели утихнуть эмоции от битвы за звание чемпиона мира между Дин Лижэнем и Яном Непомнящим, как они вновь сели за доску. Россиянин и китаец приняли участие в первом этапе турнира Grand Chess Tour в Бухаресте, который стартовал менее чем через неделю после окончания главного события года.

Такое решение гроссмейстеров вызвало недоумение у шахматной общественности. Как рассказал бывший претендент на мировую корону Сергей Карякин, на восстановление после матча за титул может уйти до года.

«Ты отдаёшь все силы, и потом очень серьёзное опустошение. С другой стороны, надо похвалить Яна. После тяжелейшего поражения от Магнуса Карлсена в прошлой встрече он достаточно быстро восстановился, вновь выиграл турнир претендентов и с честью боролся с Лижэнем. Поэтому у Яна есть опыт. Но здесь стоит вопрос не физического состояния, а психологического. И во втором случае восстановиться после такого матча бывает сложнее, ведь те моменты, которые Ян упустил, могут очень долго не давать о себе забыть», — приводит слова гроссмейстера ТАСС.

Впрочем, начиналось всё для шахматистов в Румынии неплохо. Ян сыграл вничью с Рихардом Раппортом, выступавшим секундантом Лижэня в матче за мировую шахматную корону, а затем победил хозяина соревнований Богдана-Даньела Дяка, после чего возглавил таблицу. Всего же ему предстояло провести девять партий с сильнейшими гроссмейстерами: отсутствовали только Хикару Накамура и Карлсен.

Конечно же, особое значение имело очное противостояние Непомнящего с Лижэнем в третьем туре. Эта партия проходила по уже классическому для данной пары сценарию. Россиянин дважды получал огромное преимущество, но затем упускал его на ровном месте. Так, в концовке партии он побил слоном пешку соперника на поле с4 вместо того, чтобы двинуть свою на g4.

«У тебя остаётся 22 минуты, пешки — лишние, конь — могучий. Какие могут быть проблемы в оценке этой позиции? У меня слов нет, одни междометия. Спасибо сопернику, Ян второй раз за партию заработал огромное преимущество, но снова его упустил. С одной стороны, классно, что он получает такие позиции. Но с другой — они как кошка с мышкой: мышка-китаец постоянно убегает, а кот Ян остаётся голодным», — вздыхал гроссмейстер Сергей Шипов, комментируя происходящее на шахматной доске.

В итоге соперники разошлись миром и важного для Непомнящего с точки зрения обретения уверенности в себе реванша всё же не произошло. Возможно, очередной упущенный шанс немного надломил россиянина или сказался насыщенный график. После ничьей с китайцем он оступился в трёх следующих встречах из четырёх, оказавшись слабее Фабиано Каруаны, Максима Вашье-Лаграва и Алирезы Фируджы. И лишь противостояние с Яном-Кшиштофом Дудой завершилось вничью.

После серии неудач Ян откатился на последнее место, где оказался как раз в компании Лижэня, у которого тоже многое не ладилось. Он, в частности, не справился с Анишом Гири. Нидерландский шахматист записал на свой счёт уникальное достижение: за один календарный год взял верх над обоими действующими чемпионами мира (17 января он победил Карлсена).

В двух последних турах Непомнящий и Дин сумели собраться. Ян разошёлся миром с Уэсли Со и Гири. Китаец же поделил очки с Раппортом, а затем переиграл Дяка. Впрочем, существенно улучшить своё положение это им не помогло. Лижэнь занял восьмую строчку, а россиянин — девятую.

При этом, как отметил вице-президент ФШР Сергей Смагин, даже в проигранных партиях у гроссмейстеров возникал перевес, но, казалось, в какой-то момент у них просто заканчивались силы — и оба не могли удержать преимущество.

Так, если говорить о первом поражении россиянина от Каруаны, вплоть до 40-го хода на доске была равная позиция, однако затем Ян своими перемещениями чёрного ферзя и пешки отдал инициативу сопернику.

«Непонятно, чем мотивировано участие сразу обоих в турнире, который начался менее чем через неделю после матча за корону. Но они приняли такое решение и теперь расхлёбывают последствия. Мало того что они выступают неудачно, так ещё и теряют (очки) в рейтинге. По нынешним временам это очень даже существенно: столько, сколько они отдали в этом турнире, они не теряли за много лет. А это приведёт к тому, что они не удержат текущие вторую и третью позиции. На мой взгляд, решение играть было, мягко говоря, необоснованным», — сказал Смагин в интервью «Р-Спорту».

Согласился с вице-президентом ФШР и Шипов. По его мнению, к составлению графика участия в соревнованиях на таком уровне нужно относиться более серьёзно.

«Ян всегда считался не самым стабильным игроком, но тут он ещё и теряет рейтинг в тот момент, когда близок к исторической отметке 2800 единиц, а сейчас он будет сильно от этого отброшен. И никакие призовые деньги того не стоят. Лижэнь собрался ведь и дальше играть в Варшаве шахматный блиц. Это может закончиться позором. Он просто бросает свой титул на дорогу, хочет стартовать во всех турнирах подряд, не задумываясь, хватит ли ему на это сил», — заявил специалист.

Что подтолкнуло Лижэня и Непомнящего выступить в Бухаресте, остаётся загадкой. Спортсмены ранее разделили на двоих €2 млн, и это значительно больше призового фонда Grand Chess Tour, где за победу в турнире полагается всего лишь $100 тыс.

Не побоялись гроссмейстеры и потери рейтинговых очков, хотя это, безусловно, неприятно и повлияет на дальнейшие старты сезона. Однако, возможно, обоих успокаивает тот факт, что Дин в любом случае проведёт следующий матч за корону как действующий обладатель титула, а Непомнящий получит путёвку на турнир претендентов автоматически.

Конечно, может быть, оба поехали в Бухарест сразу после встречи за мировую корону не за результатами и призовыми, а чтобы отвлечься после сложной битвы в Астане. По крайней мере, в 2021-м Непомнящий поступил точно так же. Спустя две недели после своего первого поражения — от Карлсена — россиянин выступал на первенстве планеты по быстрым шахматам в Варшаве. Правда, тогда всё закончилось намного успешнее — серебряной медалью в рапиде.