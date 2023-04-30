Упущенные возможности: Ян Непомнящий проиграл Дин Лижэню на тай-брейке в матче за звание чемпиона мира по шахматам

Дин Лижэнь стал 17-м чемпионом мира по шахматам, переиграв Яна Непомнящего на тай-брейке. В первых двух партиях с укороченным контролем времени у россиянина было несколько шансов склонить чашу весов на свою сторону, но его соперник неизменно находил пути для выправления ситуации. В третьей же уже китайский гроссмейстер не смог извлечь преимущество из лишней пешки. При этом оба соперника действовали весьма надёжно по сравнению с противостоянием в классике. Всё решилось в эндшпиле заключительной четвёртой игры, в которой Дин сначала нашёл два единственно правильных хода, а затем наказал Непомнящего за секундную потерю концентрации и убранного от проходной пешки ферзя.

После 14 партий в классические шахматы Ян Непомнящий и Дин Лижэнь не сумели выявить сильнейшего, поэтому победитель матча за звание чемпиона мира определялся на тай-брейке. Специалисты отдавали в нём предпочтение россиянину, поскольку он более уверенно провёл последнюю игру и был ближе к тому, чтобы переломить ход противостояния в свою пользу. А значит, психологически чувствовал себя комфортнее. Однако, по словам гроссмейстера Петра Свидлера, в рапиде и блице на первое место выходит то, насколько хорошо в данный момент претенденты готовы.

Гроссмейстерам предстояло провести четыре партии с ограничением времени в 25 минут. И как показали первые три, оба настроились очень здорово. Шахматисты не совершали серьёзных ошибок, поразив присутствовавших невероятным качеством, которого многим не хватало во время всего противостояния.

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Согласно жребию, белыми фигурами действовал Лижэнь. На протяжении всей первой партии он имел небольшое преимущество. Особенно после того, как россиянин отправил ладью на d8, чтобы поддержать продвижение вперёд коня. Однако китаец не смог воспользоваться ситуацией: последовал достаточно беспечный ход ладьёй на d1, который вернул равенство.

Непомнящий же начал наседать, он грамотно воспользовался пешкой, переместив её на b6 и существенно усложнив жизнь Лижэню. Но Дин нашёл единственный хороший ход конём на b5, который привёл к размену ферзей, а затем и слонов, а самым логичным дальнейшим шагом стал вечный шах ладьёй белому королю, что россиянин и сделал. В итоге на 35-м ходу была зафиксирована первая ничья.

Во второй партии гроссмейстеры разыграли классическое испанское начало. Однако уже на 11-м ходу Непомнящий удивил соперника, отправив слона с е3 на d2. Китаец после этого начал больше времени тратить на раздумья.

Белые активно шли вперёд и имели преимущество, но на 20-м ходу россиянин поторопился: он съел пешку на d5, после чего последовал размен фигурами, который привёл к равной концовке. В данной ситуации компьютер советовал не спешить, а, наоборот, отступить ферзём на g3, а затем сдвоить ладьи и нагнетать ситуацию в центре. Таким образом можно было бы выиграть партию, но вместо этого получилась очередная ничья.

«Традиционная партия для этого матча. Непомнящий вновь завладел инициативой в дебюте белыми, потом он получил приличный перевес. Но Ян совершил серию поверхностных ходов, особенно взятие ed, потому что слон g3 был намного сильнее, после чего перевес постепенно испарился. И Дин Лижэню путём тактики хода d3 удалось поменять все фигуры и свести к ничьей», — рассказал Александр Рязанцев в интервью RT.

В третьей партии гроссмейстеры разыграли английское начало и быстро расчистили центр. Дальше китаец решил форсировать размен фигур, позиция на доске существенно упростилась, но ничего интересного в атаке Лижэнь из этого не выжал. Последовало несколько необязательных ходов, и претенденты согласились на ещё одну ничью.

«Третья партия выдалась довольно спокойной, прошла без лишних нервов. Из дебюта перешла в эндшпиль. После перевода коня на e5 Яну аккуратной игрой удалось подравнять позицию и сделать ничью. Всё было спокойно», — признался Рязанцев.

Ключевой стала четвёртая партия. Гроссмейстеры вновь выбрали испанское начало, но вместо новинки со слоном на d2 Непомнящий выбрал классический вариант с конём на с3. Далее он пошёл в атаку, и белые получили чуть более приятную позицию на доске. Однако затем Ян вместо того, чтобы перевести пешку на освободившееся поле с3, вернул туда коня. Это усложнило россиянину жизнь.

Прошла серия разменов фигур, и неспокойно стало на королевском фланге. Чувствуя это, Непомнящий активизировал слонов. Увы, весь перевес белых испарился после его попытки сыграть более надёжно и перевода ладьи на a1. Впрочем, даже после этого китаец дважды оказывался в критической ситуации: на 40-м и 41-м ходах существовал только один вариант, как не проиграть партию, и гроссмейстер его находил.

Ян уже готовился согласиться на ничью, но китаец не захотел: он пошёл ладьёй на e6, вновь нагнетая обстановку на королевском фланге. Россиянину же нужно было переместить ферзя на e4, тогда бы он контролировал происходящее на своём фланге, затрудняя сопернику продвижение вперёд. Но вместо этого Ян отправил пешку на h4, что позволило чёрным перевести своего ферзя на атакующую позицию на поле d3.

Ситуация стала очень плохой для Непомнящего, но шансы спастись сохранялись. Из-за цейтнота начались метания по шахматной доске: Лижэнь отправил ладью на d6, и борьба вспыхнула с новой силой, поскольку после размена белый ферзь вернулся назад и чёрным снова было очень сложно продвигаться вперёд по флангу.

При этом у Непомнящего существовало несколько хороших вариантов продолжения игры: перспективно выглядел ход пешкой на h5 или же слоном на g7. Но у Яна на раздумья оставалось 20 секунд, и он ни один из них не нашёл. В итоге россиянин отправил ферзя на с7 и дал двум чёрным пешкам беспрепятственно двигаться вперёд. Лижэнь же ещё и защитил их слоном на e5.

Непомнящий ещё немного посопротивлялся, но затем признал своё поражение. Пожал руку Лижэню и нервно покинул зал. Китаец же долго сидел, закрыв лицо руками. Как объяснил потом гроссмейстер, в этот момент он плакал.

«Я чувствую облегчение. Момент, когда Ян сдался, был очень эмоциональным. Я не мог контролировать себя, свои чувства, я плакал. Это был очень тяжёлый турнир для меня. Я хочу сказать спасибо моим друзьям», — сказал Дин на послематчевой пресс-конференции.

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Лижэнь стал 17-м чемпионом мира. Причём впервые титул завоевал представитель Китая. При этом, по словам гроссмейстера, он никогда не ставил перед собой цели выиграть шахматную корону.

«Я просто старался играть лучше других. Для меня в первую очередь был важен мой прогресс, а не борьба за корону. Безусловно, я рад, что мне удалось победить в Астане. Я первый китайский гроссмейстер, который смог это сделать. Это большая честь. Хотел бы отдать должное своему сопернику. Он отлично играл все эти дни», — отметил Дин.

Непомнящий, в свою очередь, отметил, что должен был всё решать в классических шахматах.

«Я был от этого в одном-двух точных ходах в 12-м и 14-м раундах. Но всё дошло до тай-брейка, и это была лотерея. Видимо, мой оппонент заставил меня сделать решающую ошибку. Во второй партии у меня была отличная позиция, надо было более аккуратно распоряжаться преимуществом. А четвёртая партия получилась очень сложной. У чёрных была инициатива, но белые не рисковали, пока я не сделал ход с4. Но так бывает. Времени было мало у обоих игроков. После этого хода не получилось перестроиться. Может быть, объективно позиция у белых была не очень хорошей. Мне казалось, что белые были близки к победе. Я не мог представить, что белые могут проиграть эту позицию. Но, как оказалось, это возможно», — объяснил россиянин.

При этом Ян пообещал, что не будет зацикливаться на результате и постарается завоевать шахматную корону с третьей попытки.

«Этим матчем завершился довольно большой отрезок моей работы, подготовки и жизни. Сейчас, наверное, сложно прогнозировать, что будет в будущем. Но, возможно, я в шахматы ещё поиграю. Попробую снова», — заявил гроссмейстер.

Верит в Непомнящего и глава ФИДЕ Аркадий Дворкович. По его мнению, Ян заслуживал победу в Астане.

«Он владел игровой инициативой по ходу всего матча, несколько раз был в шаге от победы — упустил победу в 12-й и 14-й партиях. Да и на тай-брейке играл первым номером, но, к сожалению, допустил ошибку, которая стала роковой. Не стоит забывать, что Ян является победителем двух последних турниров претендентов. Он уже имеет право участия в следующем [турнире претендентов], и я уверен, что у него есть все качества, чтобы бороться за рекордную, третью победу», — приводит слова Дворковича ТАСС.