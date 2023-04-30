Рязанцев: Непомнящий совершил серию поверхностных ходов, и перевес в его сторону испарился

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Российский гроссмейстер Александр Рязанцев прокомментировал результат второй партии тай-брейка в матче за звание чемпиона мира по шахматам между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем.
Рязанцев: Непомнящий совершил серию поверхностных ходов, и перевес в его сторону испарился
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«Традиционная партия для этого матча. Ян Непомнящий вновь завладел инициативой в дебюте белыми, потом он получил приличный перевес.

Но Ян совершил серию поверхностных ходов, особенно взятие ed, потому что слон g3 был намного сильнее, после чего перевес постепенно испарился. И Дин Лижэню путём тактики хода d3 удалось поменять все фигуры и свести к ничьей», — рассказал Рязанцев RT.

Ранее Рязанцев прокомментировал ничейный результат первой партии тай-брейка между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем в матче за звание чемпиона мира по шахматам.

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