Рязанцев: первая партия тай-брейка для Непомнящего сложилась непросто

Российский гроссмейстер Александр Рязанцев прокомментировал ничейный результат первой партии тай-брейка между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем в матче за звание чемпиона мира по шахматам.

«Первая партия для Яна Непомнящего сложилась непросто. В дебюте Дин Лижэнь получил инициативу и небольшой перевес. Но потом Ян организовал контригру, вышел ладьёй на h5, создал встречную угрозу королю, и Лижэнь стал допускать ошибки, благодаря которым у Непомнящего был шанс на преимущество, но он им не воспользовался.

В целом партия получилась очень интересной с небольшим количеством неточностей. Надеюсь, Ян отлично проведёт дебют следующей партии. Болеем за него», — заявил Рязанцев RT.

Ранее сообщалось, что Ян Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли вничью в первой партии на тай-брейке.