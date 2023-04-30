Рязанцев: первая партия тай-брейка для Непомнящего сложилась непросто

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Российский гроссмейстер Александр Рязанцев прокомментировал ничейный результат первой партии тай-брейка между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем в матче за звание чемпиона мира по шахматам.
Рязанцев: первая партия тай-брейка для Непомнящего сложилась непросто
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«Первая партия для Яна Непомнящего сложилась непросто. В дебюте Дин Лижэнь получил инициативу и небольшой перевес. Но потом Ян организовал контригру, вышел ладьёй на h5, создал встречную угрозу королю, и Лижэнь стал допускать ошибки, благодаря которым у Непомнящего был шанс на преимущество, но он им не воспользовался.

В целом партия получилась очень интересной с небольшим количеством неточностей. Надеюсь, Ян отлично проведёт дебют следующей партии. Болеем за него», — заявил Рязанцев RT.

Ранее сообщалось, что Ян Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли вничью в первой партии на тай-брейке.

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