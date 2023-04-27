Шаткое равенство: Ян Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли вничью в 13-й партии матча за мировую шахматную корону

Ян Непомнящий сыграл вничью с Дин Лижэнем в 13-й партии матча за мировую шахматную корону. Российский гроссмейстер не лучшим образом действовал в дебюте, а в начале миттельшпиля и вовсе отдал инициативу сопернику. Однако представитель Китая не сумел развить преимущество, совершив не самые удачные ходы ладьёй и ферзём, что фактически минимизировало его шансы на победу. В итоге после повторения ходов претенденты заключили мир.

12-я партия матча за звание чемпиона мира, завершившаяся победой Дин Лижэня над Яном Непомнящим в результате откровенного зевка россиянина, наделала столько шума в шахматном мире, что за обоих претендентов стало неловко. Только ленивый не критиковал их за качество игры в целом и слабую подготовку в частности. Однако нашлись и те, кто не был столь категоричен. Так, по мнению гроссмейстера Санана Сюгирова, если бы на месте россиянина и китайца оказались другие, то они вряд ли выглядели бы лучше.

«Большинство любителей наблюдают за партиями с оценкой компьютера. В такой ситуации игра действительно кажется лёгкой. Но надо понимать: люди готовились по полгода, искали слабые места друг друга, очень многое запоминали. К тому же испытывают колоссальное давление. Для обоих это, вероятно, главное шахматное событие в жизни. Поэтому ошибки неминуемы. При этом я бы не сказал, что качество игры совсем низкое. Да, все привыкли к стабильности Магнуса Карлсена, который поднял очень высокую планку. Но если бы в Астане играли условные Хикару Накамура и Фабиано Каруана, не уверен, что они действовали бы на порядок сильнее», — приводят слова Сюгирова «Известия».

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А Левон Аронян, один из четырёх шахматистов в истории, преодолевших отметку 2830 очков в рейтинге ФИДЕ, и вовсе признался, что ему очень интересно наблюдать за матчем, поскольку соперники дают друг другу играть и применяют прекрасные дебютные идеи.

«У обоих участников очень боевой настрой. И это создаёт дополнительную интригу. Да, я слышал и читал, что Яна и Дина обвиняют в невысоком уровне игры. Но лично я за свою карьеру принимал во время партий столько идиотских решений, что я никогда не скажу: «Я бы так не сыграл». У меня на эту тему иллюзий нет», — признался Аронян в интервью «Чемпионату».

В четверг белыми фигурами действовал Непомнящий, причём в последний раз в классическом формате. Гроссмейстеры решили не экспериментировать с дебютом и выбрали классическое испанское начало, которое зрители уже несколько раз видели в Астане. Причём вплоть до десятого хода соперники полностью повторяли свои действия из пятой партии матча. Первым с пути свернул Ян, подвинув слона на e3, а не пешку на a4. Данное решение стало сюрпризом для экспертов: ранее на высоком уровне так не действовал никто.

Однако в целом дебют у Яна получился не самым удачным. Он не только лишился небольшого преимущества, которое имел по умолчанию, но и не смог добиться конкретики на доске: как и чем он собирается развивать атакующие действия, было непонятно. А после того, как россиянин отправил на 18-м ходу пешку на f3 вместо того, чтобы подвинуть ферзя на e2 или пешку на поле b3, компьютер уже отдавал предпочтение китайцу.

«Первой тревожной весточкой стал ход d4. Яну стоило включить ab-ab и потом уже перемещать пешку. Варианты были намного лучше. И после хорошей реакции Дина и размена в центре коня на поле c4 он совершил серию нервных ходов и получил тяжёлую позицию», — объяснил RT позднее гроссмейстер Александр Рязанцев.

Но грамотно этим воспользоваться соперник не смог. Дин начал развивать атаку по центру, бросив в бой коня. Однако затем зачем-то переместил ладью на e5 и двинул ферзя на е7.

Как отметил Вишванатан Ананд, он не понял, какую цель преследовал Дин этими действиями. В замешательстве оказался и Рязанцев.

«Лижэнь отказался от логичных перемещений и зачем-то пошёл ладьёй на е5. Для меня этот ход — загадка. Можно было бы пойти ферзём на g5, сходить ладьёй на b8 или ферзём на c7. При таком положении Ян бы ушёл в тяжёлую оборону. Но после ладьи на e5 всё вышло из-под контроля», — отметил собеседник RT.

В итоге ситуация на шахматной доске вновь стала равной. При этом россиянин старался действовать надёжнее и проще, опасаясь перемудрить, а китаец, напротив, продолжал прорываться вперёд по центру, что, по мнению гроссмейстера Сергея Шипова, говорило в том числе и об усталости соперника: он не пробовал варианты развития событий за счёт фигур, расположенных в тылу, а просто шёл напролом.

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Впрочем, карты в рукаве у представителя Китая оставались, ход королём на f7 мог создать существенные проблемы россиянину в будущем, если бы Лижэнь рискнул подключить его к атаке. Но Дин, похоже, этот вариант даже не рассматривал. После повторения ходов он предложил Непомнящему ничью.

Как объяснил на пресс-конференции россиянин, он не увидел, в чём заключалось преимущество белых, поэтому и не стал искать альтернативных продолжений борьбы.

«Моя ладья была пассивна, а чёрные постоянно угрожали пешке b. При определённых вариантах мы могли перейти в эндшпиль с разнопольными слонами, у белых могло быть чуть-чуть лучше, но я не видел, как всё это реализовать. Мой король оказался заперт, а чёрные имели хорошую расстановку», — сказал Непомнящий.

В то же время он согласился, что в начале партии сыграл не самым удачным образом.

«Ощущение, что что-то идёт не так, возникло у меня вчера. Сегодня оно потихоньку отступало. Думаю, что в дебюте я в неправильный момент сыграл d4, поэтому чёрные легко уравняли. Дальше была не очень приятная позиция — мне казалось, что она защитима, но белыми придётся пострадать. Но после хода 21… Лe5 получилось отбиться», — отметил Ян.

Таким образом, в матче за мировую шахматную корону сохраняется паритет. В последней длинной партии, которая состоится в субботу, белыми фигурами будет действовать уже китаец. Интересно, что сам Лижэнь не видит в этом больших плюсов.

«Играть белыми в заключительной партии — и преимущество, и недостаток. Мне вспоминается матч Ананд — Топалов, в последней партии которой Веселин проиграл белыми фигурами. У меня есть выходной день, чтобы понять, как действовать», — сказал Дин.

При этом многие специалисты, в частности гроссмейстер Сергей Карякин, считают, что судьба матча решится в воскресенье на тай-брейке.

«В 14-й партии оба будут осторожничать и стараться не рисковать. Как я уже говорил ранее, Непомнящий силён в укороченном формате, поэтому его можно назвать фаворитом, если эта партия сложится по такому сценарию», — заявил экс-претендент в беседе с RT.

Рязанцев с ним не согласен. По его мнению, Лижень наверняка предпримет последний штурм в субботу, понимая, что россиянин сильнее в быстрых шахматах.

«В 14-й партии нас ждёт такая же игра, какая была в предыдущей. Большая борьба, большая игра. Полагаю, что Дин попытается навязать белыми сложную позицию и не доводить дело до ничьей. Так что, думаю, тай-брейка мы не увидим. Победитель будет определён в основное время, как бы сказали в футболе», — заявил специалист.