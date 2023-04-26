Карякин: для Непомнящего это поражение сродни удару

Российский гроссмейстер Сергей Карякин назвал причины поражения Яна Непомнящего в 12-й партии матча за звание чемпиона мира по шахматам с Дин Лижэнем.

«Исход этого матча может решить психология. Как это было в 12-й партии. Ян имел комфортное преимущество, был согласен на ничью чёрными фигурами, вёл в счёте. Но стоило ему перейти грань и почувствовать, что его ожидает выигрыш, как тут же ситуация изменилась.



Случился просчёт. Это чувство его подвело, он не смог совладать с эмоциями. Так что, безусловно, для Яна это поражение сродни удару. Он мог выигрывать матч, но теперь придётся всё начинать сначала», — сказал Карякин RT.

Ранее Карякин прокомментировал поражение Непомнящего в 12-й партии матча за звание чемпиона мира по шахматам с Дин Лижэнем.