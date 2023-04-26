Карякин: Непомнящий утратил контроль над собой и переиграл сам себя

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Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал поражение Яна Непомнящего в 12-й партии матча за звание чемпиона мира по шахматам против Дин Лижэня.
Карякин: Непомнящий утратил контроль над собой и переиграл сам себя
  • РИА Новости

«У Яна Непомнящего было огромное преимущество. У него было довольно много, как бы это назвали в футболе, голевых моментов. Но Ян слишком сильно хотел увеличить своё преимущество перед Дин Лижэнем. И в связи с этим он утратил контроль над собой.

Далее пошли ошибки, которые всё решили. Ян слоном ушёл на b8, в следующем ходе сходил ладьёй на a6. А до этого он упустил вилку — конь f3. Этот ход бы принёс ему победу. И в самом конце, когда Непомнящему нужно было смириться с утратой и играть на ничью, Ян не стал этого делать. Видимо, был уже не в себе из-за ошибок. И Дин Лижэнь чёткими ходами отбил атаку и выиграл.

Вообще оба сегодня играли очень слабо. Дин Лижэнь не показал ничего особенного. Можно сказать, что Ян переиграл сам себя и принёс Дину победу. Жаль, что на первенстве мира мы видим такой низкий уровень. Но, с другой стороны, тем интересней будет за этим наблюдать», — заявил Карякин RT.

Ранее Непомнящий высказался о своём поражении от китайца Дин Лижэня в 12-й партии матча за мировую шахматную корону в Астане.

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