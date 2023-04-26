Ян Непомнящий — о поражении от Дин Лижэня: в один момент игра превратилась в большой бардак

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий высказался о своём поражении от китайца Дин Лижэня в 12-й партии матча за мировую шахматную корону в Астане.

«Итогами дебюта я был доволен. А дальше… Проиграть в выигрышной позиции — явно не лучший поступок. В один момент игра превратилась в большой бардак», — цитирует Непомнящего Sport24.

Россиянин играл чёрными фигурами. Матч закончился поражением Непомнящего на 35-м ходу. Счёт в противостоянии — 6-6.

Следующая партия состоится 27 апреля, Непомнящий сыграет белыми. Игра начнётся в 12:00 мск.

Ранее гроссмейстер Даниил Глебов ответил на вопрос, будет ли он рад, если Непомнящий обыграет Дин Лижэня в матче за звание чемпиона мира по шахматам.