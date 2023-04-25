Дубов: мне любопытно посмотреть на мир, в котором чемпион мира по шахматам — россиянин

Гроссмейстер Даниил Глебов ответил на вопрос, будет ли он рад, если россиянин Ян Непомнящий обыграет китайца Дина Лижэня в матче за звание чемпиона мира по шахматам.

«Да мне всё равно! За матчем интересно смотреть, но всерьёз за кого-то болеть сложно. Это телевизионное событие для зрителей, праздник шахмат. Но ощущения спорта, когда люди умирают за победу, у меня нет», — цитирует Дубова «Чемпионат».

При этом он добавил, что неплохо относится к россиянину и китайцу, но ему не хватает эмоций, как было в двух предыдущих чемпионских матчах Магнуса Карлсена.

«Хотя мне любопытно посмотреть на мир, в котором чемпион мира — россиянин. Что будет дальше? Команда Яна ведь заявляла, что у них только западные спонсоры. В итоге по факту его единственный спонсор — «Норникель», — добавил гроссмейстер.

24 апреля Непомнящий и Дин Лижэнь разошлись миром в 11-й партии матча за мировую шахматную корону. Россиянин играл белыми фигурами. Матч закончился на 39-м ходу. Счёт в противостоянии — 6-5 в пользу Непомнящего.

Следующая партия состоится 26 апреля, Непомнящий сыграет чёрными. Игра начнётся в 12:00 мск.

Ранее Ткачёв высказал мнение, что Дин Лижэнь будет готов на многое в 12-й партии матча с Яном Непомнящим.