Ткачёв считает, что Дин Лижэнь многое поставит на карту в 12-й партии

Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачёв высказал мнение, что китайский гроссмейстер Дин Лижэнь будет готов на многое в 12-й партии матча с Яном Непомнящим.

«Это было затишье перед бурей. Китайцу некуда отступать, вопрос лишь в том, когда он будет наносить решающий удар. Мне кажется, он не будет оставлять на 14-ю партию и многое поставит на карту в 12-й. Яну надо быть готовым и находиться в психологическом комфорте», — цитирует Ткачёва ТАСС.

По его словам, соперники достойны друг друга в матче за шахматную корону.

Непомнящий играл белыми фигурами. Матч закончился на 39-м ходу. Счёт в противостоянии — 6-5 в пользу россиянина.

Следующая партия состоится 26 апреля, Непомнящий сыграет чёрными. Игра начнётся в 12:00 мск.

Ранее китайский гроссмейстер Дин Лижэнь высказался о ничьей с россиянином Яном Непомнящим в 11-й партии.