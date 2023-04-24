Ткачёв считает, что Дин Лижэнь многое поставит на карту в 12-й партии
- AFP
«Это было затишье перед бурей. Китайцу некуда отступать, вопрос лишь в том, когда он будет наносить решающий удар. Мне кажется, он не будет оставлять на 14-ю партию и многое поставит на карту в 12-й. Яну надо быть готовым и находиться в психологическом комфорте», — цитирует Ткачёва ТАСС.
По его словам, соперники достойны друг друга в матче за шахматную корону.
Непомнящий играл белыми фигурами. Матч закончился на 39-м ходу. Счёт в противостоянии — 6-5 в пользу россиянина.
Следующая партия состоится 26 апреля, Непомнящий сыграет чёрными. Игра начнётся в 12:00 мск.
Ранее китайский гроссмейстер Дин Лижэнь высказался о ничьей с россиянином Яном Непомнящим в 11-й партии.