Дин Лижэнь: сыграл с Непомнящим лучше, чем в прошлый раз

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Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь высказался о ничьей с россиянином Яном Непомнящим в 11-й партии.
Дин Лижэнь: сыграл с Непомнящим лучше, чем в прошлый раз
  • AFP
  • © Pierre-Philippe MARCOU

«Ян играл в дебюте так же, как на турнире претендентов, и это были плохие воспоминания для меня, потому что я тогда проиграл. Сегодня же мы сыграли по другой линии этой подготовки. И, кажется, я сыграл намного лучше, чем в прошлый раз», — сказал Дин Лижэнь на пресс-конференции.

Он также подчеркнул, что в оставшихся партиях постарается сыграть лучше. 

Непомнящий играл белыми фигурами. Матч закончился на 39-м ходу. Счёт в противостоянии — 6-5 в пользу россиянина.

Следующая партия состоится 26 апреля, Непомнящий сыграет чёрными. Игра начнётся в 12:00 мск.

Ранее Непомнящий высказался о ничьей с китайцем Дин Лижэнем в 11-й партии.

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