Ян Непомнящий — о ничьей с Дин Лижэнем: испанская партия всегда даёт белым небольшое давление

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий высказался о ничьей с китайцем Дин Лижэнем в 11-й партии.

«Испанская партия всегда даёт белым небольшое давление. Да, мы действительно играли похожую партию в Екатеринбурге на турнире претендентов, но сегодня Дин пошёл по другой линии. Я рассчитывал, что мы придём к ладейному окончанию с тремя пешками против двух, но это не получилось», — цитирует Непомнящего «Чемпионат».

Он также допустил, что ему надо было играть медленнее.

Россиянин играл белыми фигурами. Матч закончился на 39-м ходу. Счёт в противостоянии — 6-5 в пользу Непомнящего.

Следующая партия состоится 26 апреля, Непомнящий сыграет чёрными. Игра начнётся в 12:00 мск.

Ранее тренер Непомнящего рассказал, как гражданин Нидерландов обворовал команду во время матча за шахматную корону.