Ян Непомнящий — о ничьей с Дин Лижэнем: испанская партия всегда даёт белым небольшое давление
- AFP
«Испанская партия всегда даёт белым небольшое давление. Да, мы действительно играли похожую партию в Екатеринбурге на турнире претендентов, но сегодня Дин пошёл по другой линии. Я рассчитывал, что мы придём к ладейному окончанию с тремя пешками против двух, но это не получилось», — цитирует Непомнящего «Чемпионат».
Он также допустил, что ему надо было играть медленнее.
Россиянин играл белыми фигурами. Матч закончился на 39-м ходу. Счёт в противостоянии — 6-5 в пользу Непомнящего.
Следующая партия состоится 26 апреля, Непомнящий сыграет чёрными. Игра начнётся в 12:00 мск.
Ранее тренер Непомнящего рассказал, как гражданин Нидерландов обворовал команду во время матча за шахматную корону.