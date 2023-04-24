Ян Непомнящий — о ничьей с Дин Лижэнем: испанская партия всегда даёт белым небольшое давление

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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий высказался о ничьей с китайцем Дин Лижэнем в 11-й партии.
Ян Непомнящий — о ничьей с Дин Лижэнем: испанская партия всегда даёт белым небольшое давление
  • AFP

«Испанская партия всегда даёт белым небольшое давление. Да, мы действительно играли похожую партию в Екатеринбурге на турнире претендентов, но сегодня Дин пошёл по другой линии. Я рассчитывал, что мы придём к ладейному окончанию с тремя пешками против двух, но это не получилось», — цитирует Непомнящего «Чемпионат».

Он также допустил, что ему надо было играть медленнее.

Россиянин играл белыми фигурами. Матч закончился на 39-м ходу. Счёт в противостоянии — 6-5 в пользу Непомнящего.

Следующая партия состоится 26 апреля, Непомнящий сыграет чёрными. Игра начнётся в 12:00 мск.

Ранее тренер Непомнящего рассказал, как гражданин Нидерландов обворовал команду во время матча за шахматную корону.

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