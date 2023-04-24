Тренер Непомнящего рассказал, как гражданин Нидерландов обворовал команду во время матча за шахматную корону
- Gettyimages.ru
- © Erik Witsoe / EyeEm
«У нас украли худи с символикой Nepoteam — наш сотрудник отошёл, а один человек спокойно взял. Оказалось, что он — гражданин Нидерландов, работал здесь. Организаторы сразу его уволили и заставили выплатить компенсацию. Тут всё честно и справедливо», — цитирует тренера «Чемпионат».
23 апреля Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли вничью в десятой партии матча за шахматную корону.
Россиянин играл чёрными фигурами. Матч закончился на 45-м ходу. Счёт в противостоянии — 5,5-4,5 в пользу Непомнящего.
В настоящий момент проходит 11-я партия. Российский гроссмейстер играет белыми.
Ранее тренер объяснил тактику Яна Непомнящего в десятой партии матча с Дин Лижэнем.