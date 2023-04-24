Тренер Непомнящего рассказал, как гражданин Нидерландов обворовал команду во время матча за шахматную корону

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Сергей Кишнёв, тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего, рассказал об инциденте, который произошёл с сотрудником их команды в Астане (Казахстан), где спортсмен проводит матч за звание чемпиона мира с китайцем Дин Лижэнем.
Тренер Непомнящего рассказал, как гражданин Нидерландов обворовал команду во время матча за шахматную корону
  • Gettyimages.ru
  • © Erik Witsoe / EyeEm

«У нас украли худи с символикой Nepoteam — наш сотрудник отошёл, а один человек спокойно взял. Оказалось, что он — гражданин Нидерландов, работал здесь. Организаторы сразу его уволили и заставили выплатить компенсацию. Тут всё честно и справедливо», — цитирует тренера «Чемпионат».

23 апреля Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли вничью в десятой партии матча за шахматную корону.

Россиянин играл чёрными фигурами. Матч закончился на 45-м ходу. Счёт в противостоянии — 5,5-4,5 в пользу Непомнящего.

В настоящий момент проходит 11-я партия. Российский гроссмейстер играет белыми.

Ранее тренер объяснил тактику Яна Непомнящего в десятой партии матча с Дин Лижэнем.

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