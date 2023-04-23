Тренер объяснил тактику Яна Непомнящего в десятой партии матча с Дин Лижэнем

Тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего Владимир Поткин объяснил тактику россиянина в десятой партии матча за мировую шахматную корону с китайцем Дин Лижэнем.

«Ян очень хорошо провёл всю партию. На выходе из дебюта Дин Лижэнь избрал вариант английского начала, но Ян тоже играл его и белым цветом, ему знакома эта структура. И он отреагировал довольно принципиально, сразу поставив перед соперником вопрос: или тот соглашается на форсированный, несколько лучший эндшпиль, или ищет пути осложнений, но Ян при этом мог перехватить инициативу.

Сегодня не было каких-то сильных переживаний и эмоций. Может быть, только при переходе из дебюта в миттельшпиль. Но Ян спокойно проверял все варианты, чтобы не ошибиться и получить тот эндшпиль, в котором хотел добиться ничьей», — приводит слова Поткина РИА Новости.

Россиянин играл чёрными фигурами. Матч закончился на 45-м ходу. Счёт в противостоянии — 5,5-4,5 в пользу Непомнящего.

Следующая партия состоится 24 апреля, Непомнящий сыграет белыми. Игра начнётся в 12:00 мск.

Ранее Ян Непомнящий подвёл итог десятой партии матча за мировую шахматную корону в Астане.