Непомнящий — о десятой партии: ход Сc5 довольно редкий, берёшь на себя чуть больше риска

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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий подвёл итог десятой партии матча за мировую шахматную корону в Астане.
Непомнящий — о десятой партии: ход Сc5 довольно редкий, берёшь на себя чуть больше риска
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«Мой ход Сc5 — это довольно редкий ход, его на высоком уровне ещё не играли. Он ведёт к более острым линиям, форсирует игру. Это выглядит немного пугающе, ты берёшь на себя чуть больше риска, но белые могут сделать не так уж много», — приводит слова Непомнящего «Чемпионат».

Россиянин играл чёрными фигурами. Матч закончился на 45-м ходу. Счёт в противостоянии — 5,5-4,5 в пользу Непомнящего.

Следующая партия состоится 24 апреля, Непомнящий сыграет белыми. Игра начнётся в 12:00 мск.

Ранее российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал исход десятой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам.

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