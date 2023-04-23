Карякин — о ничьей Яна Непомнящего и Дин Лижэня: это была партия чемпионского уровня

Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал исход десятой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам между россиянином Яном Непомнящим и китайским гроссмейстером Дин Лижэнем.

«Сегодняшняя партия была довольно ровная. Ян Непомнящий удивил в дебюте, на что Дин Лижэнь оперативно отреагировал и получил лишнюю пешку. Но шансов на победу у китайского гроссмейстера было недостаточно, и поэтому получилась ничья.

Стоит отметить, что сегодняшняя игра сильно отличается от предыдущих, потому что в ней не было серьёзных ошибок. Это была партия чемпионского уровня для обоих участников», — заявил Карякин RT.

Россиянин играл против китайского шахматиста Дин Лижэня чёрными фигурами. Игра завершилась вничью на 45-м ходу. Счёт в противостоянии — 5,5-4,5 в пользу Яна Непомнящего.

Ранее тренер Яна Непомнящего Владимир Поткин ответил, есть ли готовый план, как проводить оставшиеся матчи за мировую шахматную корону против Дин Лижэня.