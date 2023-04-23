Карякин — о ничьей Яна Непомнящего и Дин Лижэня: это была партия чемпионского уровня

Короткая ссылка
Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал исход десятой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам между россиянином Яном Непомнящим и китайским гроссмейстером Дин Лижэнем.
Карякин — о ничьей Яна Непомнящего и Дин Лижэня: это была партия чемпионского уровня
  • РИА Новости

«Сегодняшняя партия была довольно ровная. Ян Непомнящий удивил в дебюте, на что Дин Лижэнь оперативно отреагировал и получил лишнюю пешку. Но шансов на победу у китайского гроссмейстера было недостаточно, и поэтому получилась ничья. 

Стоит отметить, что сегодняшняя игра сильно отличается от предыдущих, потому что в ней не было серьёзных ошибок. Это была партия чемпионского уровня для обоих участников», — заявил Карякин RT.     

Россиянин играл против китайского шахматиста Дин Лижэня чёрными фигурами. Игра завершилась вничью на 45-м ходу. Счёт в противостоянии — 5,5-4,5 в пользу Яна Непомнящего.

Ранее тренер Яна Непомнящего Владимир Поткин ответил, есть ли готовый план, как проводить оставшиеся матчи за мировую шахматную корону против Дин Лижэня.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить