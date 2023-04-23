Поткин рассказал, как следует действовать Непомнящему в оставшихся матчах с Дин Лижэнем

Тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего Владимир Поткин ответил, есть ли готовый план, как проводить оставшиеся матчи за мировую шахматную корону против китайца Дин Лижэня.

«У Дина немного больше возможностей, так как у него в запасе три игры белыми. Но в любом случае тут нельзя строить какую-то долгосрочную стратегию, необходимо играть именно от партии к партии. Сегодня у нас есть цель — завтрашняя игра чёрными, и надо к ней подготовиться, выйти и хорошо отыграть, а потом уже смотреть по ситуации дальше», — сказал тренер в интервью RT.

Ранее Поткин объяснил, какой стратегии придерживается Дин Лижэнь в матче с Яном Непомнящим.