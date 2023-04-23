Поткин рассказал, как следует действовать Непомнящему в оставшихся матчах с Дин Лижэнем

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Тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего Владимир Поткин ответил, есть ли готовый план, как проводить оставшиеся матчи за мировую шахматную корону против китайца Дин Лижэня.
Поткин рассказал, как следует действовать Непомнящему в оставшихся матчах с Дин Лижэнем
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«У Дина немного больше возможностей, так как у него в запасе три игры белыми. Но в любом случае тут нельзя строить какую-то долгосрочную стратегию, необходимо играть именно от партии к партии. Сегодня у нас есть цель — завтрашняя игра чёрными, и надо к ней подготовиться, выйти и хорошо отыграть, а потом уже смотреть по ситуации дальше», — сказал тренер в интервью RT.

Ранее Поткин объяснил, какой стратегии придерживается Дин Лижэнь в матче с Яном Непомнящим.

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