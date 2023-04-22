«Ян умеет держать удар»: Поткин — о поспешности Непомнящего, уловках Дин Лижэня и игре с открытым забралом

Ян Непомнящий и Дин Лижэнь удивили многих бескомпромиссностью борьбы в матче за шахматную корону. Об этом в интервью RT заявил тренер россиянина Владимир Поткин. По его словам, спортсмены идут на «полнокровное» сражение, даже когда позиции в партии этого не позволяют. Кроме того, специалист нашёл позитивные моменты в поражениях подопечного, а также объяснил, какой стратегии придерживается противник и как следует действовать против него в оставшихся пяти матчах.

— Насколько Непомнящий и вся команда довольны тем, как развивается матч?

— Во-первых, очень хорошо, что Ян вышел в счёте вперёд и стабилизировал игру. Едва ли не каждую партию мы видим эмоциональные качели, и они очень сильно влияют на игру и задают тон поединкам. Поэтому важно, что ему удалось одержать победу в седьмой партии и склонить чашу весов в свою пользу. Что касается девятой игры, то в ней инициатива полностью принадлежала нашему шахматисту, он контролировал ситуацию. Мог где-то побороться за победу, но в целом ничейный результат был хорош с точки зрения общего расклада матча.

Меня радует, что Ян борется до конца, использует каждый шанс. Даже в эндшпиле, когда остаётся совсем мало материала. Все мы помним знаменитый эндшпиль Яна в матче сборных России и Германии на командном чемпионате Европы в 2017 году. Тогда он встречался с опытным Георгом Майером, на доске оставалось две пешки против одной, и Ян выиграл. Дину тоже пришлось побороться за эту ничью.

Весьма кстати пришёлся выходной после такого напряжённого отрезка, есть время набраться сил и энергии. Это очень важно, так как Дин Лижэнь, имея белые фигуры, всегда выходит на бескомпромиссную борьбу, преподносит какие-то сюрпризы, пытается заманить Яна на свою территорию, где будет более комфортно играть именно ему. Так что важно подойти к этой партии с хорошими эмоциями. Было заметно, что в последние дни Ян получал удовольствие от игры и тех позиций, которых удавалось достичь, так что сейчас важно сохранить этот вектор.

Также по теме Покерный блеф: Ян Непомнящий сыграл вничью с Дин Лижэнем, несмотря на перевес соперника Ян Непомнящий сыграл вничью чёрными фигурами с Дин Лижэнем в восьмой партии матча за мировую шахматную корону. Гроссмейстер допустил...

— Насколько ход борьбы соответствует вашим планам и ожиданиям? Сергей Шипов, например, назвал его ковбойскими перестрелками.

— Матч выдался ярким и непредсказуемым. Трудно было предположить заранее, что в нём будет столько результативных партий, что и Дин, и Ян будут идти на полнокровную борьбу, даже когда позиция не позволяет этого. Такой боевой настрой на игру с открытым забралом идёт от обоих шахматистов с самого начала, и это очень интересно. От обоих требуется максимальная самоотдача каждый день. Китайский спортсмен показывает очень хорошую игру, сильную подготовку. Например, во французской защите он здорово провёл один отрезок, отыграл по первой линии, но по совокупности Ян держал концентрацию от начала до конца и проявил больше хладнокровия. Видно, что для Дина этот матч очень важен, он борется в каждой партии.

— Чем соперник удивляет Непомнящего? Были ли ситуации, к которым он оказывался не готов?

— Надо сказать, что Дин Лижэнь применяет в матче очень интересную стратегию. Он старается переманить Яна на тот тип позиций, который ему более знаком, в которых он считается лучшим игроком в мире. Идёт большая психологическая борьба, которая со стороны, может, и не видна. Например, вспомним оригинальную идею Рихарда Раппорта во второй партии, ход h3. Основной посыл в этом был не столько удивить, сколько перевести игру к тем позициям, которые он лучше знает. Тут это изолированная пешка. И Ян в тот момент здорово отреагировал и получил активную игру, более знакомую ему. То есть эта борьба концепций идёт и во время подготовки, и за доской. Она отнимает очень много нервной энергии и сил, и отчасти поэтому мы видим такой разброс результатов.

— После проигрыша в шестой партии россиянин заявил, что она была худшей в его жизни. Почему так получилось?

— Ян всегда самокритичен и даже после выигрышей хочет большего от себя. Он действительно амбициозный спортсмен в хорошем смысле этого слова и всегда ищет пути для прогресса. Хорошо, что он так воспринимает ситуацию. Но нужно сказать, что ту партию и китайский гроссмейстер провёл на очень высоком уровне. Он получил знакомый тип позиции — та же карлсбадская структура из ферзевого гамбита, только с переменой цвета, так как он играл её белыми. Видно было, что в какой-то момент после серии неточностей чёрных он знал, что ему нужно делать и провёл партию действительно хорошо.

У Яна были шансы сделать ничью, но в тот день соперник действовал очень здорово. Такие моменты бывают, и тут главное принять это и на следующий день выходить на борьбу как ни в чём не бывало, ведь важно не только то, как ты бьёшь, но и то, как держишь удар. Хорошо, что Ян стойко перенёс это поражение, на следующий день вернулся в игру и одержал важную победу.

— Многие гроссмейстеры, комментируя ход матча, отмечают, что Непомнящий порой совершает слишком импульсивные ходы и советуют ему давать себе время на обдумывание. Согласны с критикой?

Также по теме «У Яна очень высокий потенциал для роста»: Поткин — о подготовке Непомнящего к матчу с Лижэнем за шахматную корону Ян Непомнящий стал сильнее с момента матча за звание чемпиона мира по шахматам с Магнусом Карлсеном, но у него ещё есть потенциал для...

— Быстрая игра Яна — это его сильная сторона, которая помогала ему развиваться с самого детства и всегда отличала его от других шахматистов высокого уровня. Он очень быстро схватывает и способен за доли секунды увидеть в позиции то, на что многим требуется куда больше времени. Высокая скорость принятия решения — это стиль Яна. С другой стороны, в отдельных позициях поспешность присутствует, но надо сказать, что она рождается не на ровном месте, а в ходе титанической борьбы.

Соперник создаёт проблемы, играет здорово, определённые отрезки партий проводит по первой линии, так что ошибки эти возникают вынужденно. Они только подчёркивают весь накал матча. Хочется, конечно, чтобы в такие моменты Ян сыграл по-другому, но ведь это борьба за шахматную корону, огромное напряжение! Ему приходится преодолевать себя во многих аспектах, и в шахматном, и в психологическом. Оступаются оба, и важно, кто сделает меньше ошибок на всём отрезке. Хорошо, что последние партии Яну как раз удаётся проводить более хладнокровно и сохранять концентрацию лучше, чем противнику.

— Насколько вам как тренеру сложно выдержать баланс психологической подготовки, ведь нужно и избежать чрезмерного давления на игрока, но также не допустить какой-то расслабленности?

— Важно, чтобы спортсмен находился в игровом ритме матча, но настраивался на каждую партию в отдельности, не думая о конечном результате. Просто выходил к столу с готовностью провести игру белым или чёрным цветом. И как можно быстрее забывал то, что происходило в предыдущие дни. Соперники не щадят друг друга. Если в других матчах бывала разведка боем, когда 20 ходов и ничья, то здесь такого не происходит. Каждый день нужно быть готовым к серьёзной борьбе, но не забывать при этом получать удовольствие от игры, а также отдыхать и аккумулировать энергию в выходные дни.

— На основном отрезке осталось пять партий. Есть ли у вас готовый план, как их проводить, чтобы не доводить дело до тай-брейка?

— У Дина немного больше возможностей, так как у него в запасе три игры белыми. Но в любом случае тут нельзя строить какую-то долгосрочную стратегию, необходимо играть именно от партии к партии. Сегодня у нас есть цель — завтрашняя игра чёрными, и надо к ней подготовиться, выйти и хорошо отыграть, а потом уже смотреть по ситуации дальше.

— Эксперты отмечают, что китайский шахматист проигрывает в борьбе нервов. Можно ли сыграть на его эмоциональной нестабильности?

— Лучшим рецептом всегда будет сыграть против фигур. Да, в той партии, где Ян победил во французской защите, соперник серьёзно понервничал, особенно когда у него осталось мало времени. Он был уже больше сконцентрирован не на позиции, а на часах, думал, как бы побыстрее сделать ход. Но Дин Лижэнь тоже бывает разный, и мы видели, что на следующий день он вышел и здорово сыграл белыми. Поэтому нет, нельзя настраиваться на то, что соперник может нервничать и это повлияет на его принятие решений. Нужно просто действовать против фигур, а если Дин вдруг будет переживать, просто спокойно играть и доводить партию до победы.