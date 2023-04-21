Смагин считает качественной игру шахматистов в девятой партии матча за звание ЧМ

Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин высказал мнение, что российский гроссмейстер Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь смогли показать хорошую игру в девятой партии.

«Очень хорошая партия, пусть она и не оказалась результативной, но она была очень качественной, сегодня всё было по делу. Впереди у шахматистов выходной, и сегодняшняя ничья однозначно на руку Непомнящему», — цитирует Смагина ТАСС.

Ничья была зафиксирована на 82-м ходу. Россиянин играл белыми фигурами. Счёт в противостоянии — 5-4.

Следующая партия состоится 23 апреля, Непомнящий сыграет чёрными. Игра начнётся в 12:00 мск.

Ранее Непомнящий прокомментировал ничейный результат в девятой партии матча за мировую шахматную корону в Астане.