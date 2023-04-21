Непомнящий — о ничьей в девятой партии: я так и не смог найти какого-то решающего удара

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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал ничейный результат в девятой партии матча за мировую шахматную корону в Астане.
Непомнящий — о ничьей в девятой партии: я так и не смог найти какого-то решающего удара
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Он отметил, что на выходе из дебюта у него не было перевеса, но после хода чёрных Лb8 у белых появилась отличная инициатива.

«Было несколько способов перестройки, но я так и не смог найти какого-то решающего удара или хорошей тактики», — приводит слова Непомнящего «Чемпионат».

Ничья была зафиксирована на 82-м ходу. Счёт в противостоянии — 5-4.

Следующая партия состоится 23 апреля.

Ранее Непомнящий поделился мнением о восьмой партии матча за мировую шахматную корону в Астане.

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