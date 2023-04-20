Непомнящий — о ничьей в восьмой партии: сегодня я везунчик

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий поделился мнением о восьмой партии матча за мировую шахматную корону в Астане.

«Я не знаю, почему, но я стал действовать чрезмерно амбициозно и сделал несколько ходов, которые почти стоили мне поражения в этой партии. Но хотя бы я получил 0,5 очка.

Но сегодня я везунчик. У меня прошёл блеф с ходом Фh4. После чего я увидел, что позиция плохая, но не проигрывается форсированно, и у меня есть неплохие шансы избежать поражения. Позже в игре было много неточностей, была почти проигранная позиция. Не могу записать эту партию себе в актив», — приводит слова Непомнящего «Чемпионат».

Россиянин играл чёрными фигурами. Ничья была зафиксирована на 45-м ходу. Счёт в противостоянии — 4,5 — 3,5 в пользу россиянина.

Следующая партия состоится 21 апреля.

Ранее Непомнящий высказался о победе над китайцем Дин Лижэнем в седьмой партии.