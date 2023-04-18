Непомнящий — о победе в седьмой партии: может быть, Лижэнь не совладал с нервами в цейтноте

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий высказался о победе над китайцем Дин Лижэнем в седьмой партии.

«Очень сложная партия, могла закончиться как угодно. У него сначала была очень явная инициатива, а потом он нашёл несколько очень сильных ходов подряд. Ну и ближе к цейтноту он как‑то неудачно набросил на h4 и, может быть, не совладал с нервами с цейтноте. Просто сделал неудачные ходы, и как‑то неожиданно партия стала выигрышной для меня», — цитирует Непомнящего «Матч ТВ».

Россиянин играл белыми фигурами. Дин Лижэнь сдался на 37-м ходу. Счёт в противостоянии — 4-3.

Следующая партия состоится 20 апреля, Непомнящий сыграет чёрными. Игра начнётся в 12:00 мск.

Ранее президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов высказал мнение, что тренерский штаб Непомнящего не может справиться с психологической подготовкой шахматиста.