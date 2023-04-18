Филатов считает нестабильной психологическую подготовку Непомнящего

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов высказал мнение, что тренерский штаб Яна Непомнящего не может справиться с психологической подготовкой шахматиста.

«Сегодня в войне нервов нам повезло, не могу сказать, что игра Яна была высококлассной, но ветер удачи дул в наши паруса. С моей точки зрения, тренерский штаб Яна не справляется в вопросе подготовки психологии Непомнящего», — цитирует Филатова ТАСС.

Россиянин играл белыми фигурами. Дин Лижэнь сдался на 37-м ходу. Счёт в противостоянии — 4-3.

Следующая партия состоится 20 апреля, Непомнящий сыграет чёрными. Игра начнётся в 12:00 мск.

Ранее генеральный директор ФИДЕ Эмиль Сутовский высказался о конфликте с российским гроссмейстером Сергеем Карякиным.