Филатов считает нестабильной психологическую подготовку Непомнящего
- РИА Новости
«Сегодня в войне нервов нам повезло, не могу сказать, что игра Яна была высококлассной, но ветер удачи дул в наши паруса. С моей точки зрения, тренерский штаб Яна не справляется в вопросе подготовки психологии Непомнящего», — цитирует Филатова ТАСС.
Россиянин играл белыми фигурами. Дин Лижэнь сдался на 37-м ходу. Счёт в противостоянии — 4-3.
Следующая партия состоится 20 апреля, Непомнящий сыграет чёрными. Игра начнётся в 12:00 мск.
Ранее генеральный директор ФИДЕ Эмиль Сутовский высказался о конфликте с российским гроссмейстером Сергеем Карякиным.