Сутовский заявил, что большинство российских шахматистов перестали общаться с Карякиным

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Генеральный директор ФИДЕ Эмиль Сутовский высказался о конфликте с российским гроссмейстером Сергеем Карякиным.
Сутовский заявил, что большинство российских шахматистов перестали общаться с Карякиным
  • РИА Новости

«Он решил строить политическую карьеру ещё в 2014 году. Он начал выбирать себе мишени для атаки. В итоге остановился на мне. Я иностранец. Занимаю высокую должность. Меня легко обвинить в русофобии. Хотя для любого, который зайдёт в мои соцсети, это выглядит нелепо», — цитирует Сутовского «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что шахматист решился стать патриотом, не зная ни русской истории, ни культуры, ни литературы. По его словам, это беда, когда такие люди говорят от лица всей страны. Гендиректор отметил, что с Карякиным не общаются многие российские гроссмейстеры, потому что он обвинил их в недостаточном патриотизме.

Ранее Карякин заявил, что Ян Непомнящий будет иметь превосходство над Дин Лижэнем в случае тай-брейка.

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