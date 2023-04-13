Карякин: Непомнящий будет иметь превосходство над Лижэнем в случае тай-брейка

Российский гроссмейстер Сергей Карякин считает, что россиянин Ян Непомнящий будет иметь превосходство над китайцем Дин Лижэнем в случае ничейного результата матча за звание чемпиона мира по шахматам.

«Сегодня у Яна ситуация значительно лучше, чем в матче с Карлсеном. Всё-таки счёт ничейный, и Ян Непомнящий очень хорошо выглядит в игре с укороченным контролем. И если дело дойдёт до тай-брейка, то Непомнящий будет фаворитом. А в целом на его состояние, конечно, может повлиять атмосфера в команде, поддержка болельщиков. Далее будет интересней. Потому что пока идёт равная игра: две партии за Яном, две партии за Дином. И я не удивлюсь, если в следующих двух партиях мы увидим повышение градуса накала между соперниками», — заявил RT Карякин.

Ранее Карякин похвалил Лижэня после победы над Непомнящим в четвёртой партии.