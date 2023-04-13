Карякин: Непомнящий будет иметь превосходство над Лижэнем в случае тай-брейка

Короткая ссылка
Российский гроссмейстер Сергей Карякин считает, что россиянин Ян Непомнящий будет иметь превосходство над китайцем Дин Лижэнем в случае ничейного результата матча за звание чемпиона мира по шахматам.
Карякин: Непомнящий будет иметь превосходство над Лижэнем в случае тай-брейка
  • РИА Новости

«Сегодня у Яна ситуация значительно лучше, чем в матче с Карлсеном. Всё-таки счёт ничейный, и Ян Непомнящий очень хорошо выглядит в игре с укороченным контролем. И если дело дойдёт до тай-брейка, то Непомнящий будет фаворитом. А в целом на его состояние, конечно, может повлиять атмосфера в команде, поддержка болельщиков. Далее будет интересней. Потому что пока идёт равная игра: две партии за Яном, две партии за Дином. И я не удивлюсь, если в следующих двух партиях мы увидим повышение градуса накала между соперниками», — заявил RT Карякин.

Ранее Карякин похвалил Лижэня после победы над Непомнящим в четвёртой партии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить