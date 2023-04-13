Карякин похвалил Лижэня после победы над Непомнящим в четвёртой партии

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Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал поражение россиянина Яна Непомнящего от китайца Дин Лижэня в четвёртой партии матча за мировую шахматную корону.
Карякин похвалил Лижэня после победы над Непомнящим в четвёртой партии
  • РИА Новости

«Ещё вчера чувствовалось, что Дин Лижэнь постепенно находит свою игру и обретает уверенность. Если вчера он с позиции силы сделал ничью чёрными, то сегодня ему удалось развить этот успех уже белыми фигурами. Таким образом, он доказал, что акклиматизировался после такого неудачного начала матча. В целом сегодняшняя партия была очень интересной. Китайский гроссмейстер достаточно быстро пожертвовал пешку на выходе из дебюта.

Далее уже была ошибка Яна Непомнящего, когда он допустил жертву качества, сходив конём на G-4. И после этого Лижэнь развил уже решающую атаку. Эта ошибка был следствием того, что Дин доставил немало проблем Яну и играл очень креативно. Это точно не ошибка на ровном месте. Ошибка, конечно, очень грубая, особенно на уровне Яна, но надо отдать должное китайскому шахматисту», — заявил RT Карякин.

Ранее сообщалось, что Непомнящий проиграл Лижэню в четвёртой партии матча за шахматную корону.

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