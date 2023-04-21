Филатов: уровень агрессии, который демонстрируют оба шахматиста, запредельный для матча ЧМ

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов высказал мнение, что российский гроссмейстер Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь показывают чрезвычайно энергоёмкий характер борьбы.

«Уровень агрессии, который демонстрируют оба шахматиста, запредельный для матча чемпионата мира. Характер борьбы чрезвычайно энергоёмкий, и оба пытаются нанести максимальный ущерб друг другу», — цитирует Филатова ТАСС.

Он также подчеркнул, что оба шахматиста в самом спокойном дебюте ищут вариант для схватки.

Ничья была зафиксирована на 82-м ходу. Россиянин играл белыми фигурами. Счёт в противостоянии — 5-4.

Следующая партия состоится 23 апреля, Непомнящий сыграет чёрными. Игра начнётся в 12:00 мск.

Ранее Филатов высказал мнение, что тренерский штаб Яна Непомнящего не может справиться с психологической подготовкой шахматиста.