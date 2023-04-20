Покерный блеф: Ян Непомнящий сыграл вничью с Дин Лижэнем, несмотря на перевес соперника

Ян Непомнящий сыграл вничью чёрными фигурами с Дин Лижэнем в восьмой партии матча за мировую шахматную корону. Гроссмейстер допустил грубую ошибку на 22-м ходу, а спустя время — ещё более критичную. Однако соперник не воспользовался ими в полной мере, а позднее повёлся на блеф и отказался брать оставленную без защиты ладью. Это позволило россиянину полностью выровнять ситуацию на доске, и на 45-м ходу гроссмейстеры согласились на ничью.

После очередного дня отдыха Ян Непомнящий и Дин Лижэнь вновь сели за шахматную доску. После семи партий со счётом 4:3 вёл россиянин. Но это преимущество в нынешнем матче за мировую шахматную корону ещё ничего не гарантирует: уж слишком бескомпромиссно играют соперники. До четверга были зафиксированы лишь две ничьи.

Вторую половину противостояния в Астане белыми фигурами открывал китайский гроссмейстер. Он вновь отправил в бой ферзевую пешку, но вместо лондонской системы, которая в итоге принесла Дин Лижэню победу в шестой партии, гроссмейстеры склонились к защите Нимцовича, пусть и в современной трактовке.

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Дин вспомнил пословицу «От добра добра не ищут» и развивал свои фигуры по тому же принципу, что и в четвёртой победной партии. Он сформировал кулак из пешек в центре доски, а позднее после размена пожертвовал одной из них ради прорыва. При этом китаец опять тратил слишком много времени на принятие решений, хотя, скорее всего, использовал свои «домашние заготовки».

Непомнящего такое развитие событий нисколько не смущало. Он уверенно защищался, выбирая ходы, которые компьютер считал сильнейшими. Всё шло хорошо вплоть до 22-го хода. Единственно верным решением в тот момент был перевод ладьи на h8, но россиянин предпочёл разменять белопольного слона на коня, стоявшего на e4. Шкала преимущества Лижэня в этот момент выросла на три пункта.

Сложившаяся ситуация не сулила Яну ничего хорошего: белая пешка активно прорывалась к седьмой горизонтали, и король находился в очень некомфортном положении. Найди китаец решение по переводу ладьи на h3 — и победа была бы у него в кармане. Но шахматист зациклился на своей пешке, стремившейся в стан врага, и совершил неточность, переместив её на d7. Это позволило Непомнящему немного выдохнуть.

Но вместо того, чтобы попытаться «засушить» игру, россиянин неожиданно решил сблефовать! Он предложил китайцу «съесть» ладью, всем видом показывая: в этом случае тому грозит вечный шах. Однако на самом деле белые выигрывали бы партию: фигуру не просто можно, а нужно было брать. Но Дин, как он потом сам объяснил, недосчитал линию и поверил сопернику, пойдя королём на d1.

«У меня было не так много времени, и чтобы не проиграть, как в прошлой партии, я решил действовать быстрее. Конечно, лучше всего делать хорошие ходы так быстро, как только это возможно, но после дебюта на доске возникла очень неясная позиция с большим количеством возможностей. Я пытался понять, что будет лучше всего для меня, и это заняло у меня много времени», — отметил китаец.

Благодаря хитрости Яна чёрные добились равенства: убрали ферзём опасную пешку с g5, добавив мобильности королю, и одновременно защитили ладью.

Но спокойствие экспертов, наблюдавших за развитием партии, длилось недолго. Непомнящий вновь поторопился, двинул пешку на поле е5, и компьютер опять сулил сопернику лёгкую победу. Китаец крепко задумался и перемудрил, позволив россиянину пожертвовать конём и вновь стабилизировать ситуацию за шахматным столом.

Очень показательным получился 40-й ход, после которого соперники получили ещё по часу времени. Дин тянул до последнего, опасаясь совершить очередной ляп, а Непомнящий, напротив, казалось, даже не стал ничего просчитывать и просто «съел» беспокоившую его всю партию пешку на седьмой горизонтали. Стало понятно, что оба уже были готовы пожать друг другу руки, и после напрашивавшихся следом разменов ферзей соперники заключили перемирие.

Дин Лижэнь после окончания партии сокрушался, что упустил как минимум две отличные возможности победить.

«Это очень плохо. Я чувствую себя уставшим после долгой партии. Но впереди ещё шесть, трижды я буду играть белыми, и всё может случиться. После партии секунданты показали мне очень лёгкий способ победить. Это было очень грустно для меня», — сказал Дин.

А по словам Непомнящего, он сам не знает, почему порой действовал слишком самонадеянно и рискованно.

«Сделал несколько ходов, которые почти стоили мне поражения в этой партии. Но хотя бы я получил 0,5 очка. Я полностью упустил из виду ход ладьи на d2. После него я внезапно обнаружил, что чёрные проиграли. Но сегодня я везунчик. У меня прошёл блеф с ходом ферзя на h4. После чего я увидел, что позиция плохая, но не проигрывается форсированно, и у меня есть неплохие шансы избежать поражения. Позже в игре было много неточностей, была почти проигранная позиция. Не могу записать эту партию себе в актив», — сказал Непомнящий на пресс-конференции.

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Тренер россиянина Владимир Поткин, в свою очередь, сравнил действия подопечного с игрой в покер.

«Слава богу, в этой партии случилась ничья. По тому, как складывалось, всё могло закончиться неудачно для Яна. Дин Лижэнь избрал атаку на короля, и здесь всегда можно ошибиться. Учитывая положение дел в матче, где идёт напряжённая борьба нервов, Ян правильно по-покерному блефанул, отдав ладью, и Дин Лижэнь поверил. Он переоценил угрозы королю, партия снова выровнялась, и Ян уже не упустил момента», — приводит слова специалиста ТАСС.

А гроссмейстер Александр Рязанцев посоветовал команде Непомнящего разобрать последнюю игру и больше не допускать позиций, при которых соперник имеет такое преимущество. При этом шахматист отметил, что у китайца есть психологические проблемы.

«У него не выдержали нервы, и он допустил ошибку, а потом развалился буквально за несколько ходов. Создаётся впечатление, что у Лижэня есть проблемы в психологии. Он часто теряет контроль над ситуацией и не может довести дело до конца. Поэтому мы наблюдаем такую игру», — заявил Рязанцев RT.