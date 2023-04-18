Ковбойские перестрелки: Ян Непомнящий победил Дин Лижэня в седьмой партии и повёл в матче за мировую шахматную корону

Ян Непомнящий белыми фигурами победил Дин Лижэня в седьмой партии и снова повёл в матче за мировую шахматную корону в Астане. Претенденты разыграли один из вариантов французской защиты. Китайский гроссмейстер грамотно оборонялся, но вновь тратил слишком много времени на принятие решений, что в итоге его и сгубило. В цейтноте он не увидел оптимального хода слоном, который мог привести к победе, а затем допустил ошибку при перемещении ладьи. Россиянин моментально воспользовался представившимся шансом и вынудил соперника сдаться.

Матч за мировую шахматную корону давно не был таким интересным и непредсказуемым. В последнее время большая часть партий заканчивалась вничью, а в этот раз в Астане соперники пока разошлись миром лишь дважды. Ян Непомнящий и Дин Лижэнь показывают по-настоящему открытую игру, чем удивляют и болельщиков, и специалистов.

Как отметил гроссмейстер Сергей Шипов, соперники даже не пытаются «подсушить» или стабилизировать ситуацию во время партий, много рискуют. И как результат, порой допускают фатальные ошибки.

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«Зрителям это нравится, они получают от этого эмоции. Ян пока недостаточно грамотно использует время, играет гениально, быстро, но иногда упускает критические позиции, в которых всё можно изменить. Матч стал напоминать ковбойские перестрелки. Не знаю, сколько они будут продолжаться, но вечно это длиться не может, и, я думаю, кто-то начнёт проигрывать всё подряд. Силы у людей небеспредельные, нервная система тоже. Очень опасная игра, и Ян в ней сильно рискует», — приводит слова Шипова ТАСС.

Пока в этой ковбойской перестрелке относительное равенство. Россиянин откровенно провалил шестую партию, в которой играл чёрными фигурами. Дин предложил лондонскую систему. Непомнящий её поддержал, но на 16-м ходу совершил ошибку: размен коней с последующей фиксацией ферзевого фланга обеспечил белым явный перевес.

Совсем скоро стало ясно, что чёрные лишены контригры, а китаец начал оказывать давление по всей доске. Непомнящий не сдавался и нанёс мощный удар по центру. Это мало повлияло на расстановку сил в партии, однако возродило шансы на наступление россиянина. Возможности действительно возникали. Лижэнь как минимум дважды совершил не самые удачные ходы, которыми мог воспользоваться соперник. Однако Ян их упустил, о чём сокрушался потом на пресс-конференции.

«Да, я понимал, что лондонская система возможна, так как она была в предыдущих матчах у Лижэня. Я её ожидал. Но это была моя худшая партия за всё время. Практически каждый ход получился плохим. К сожалению, сегодня был весь день плохой. Вся игра была плохая. Даже когда у меня возник второй шанс исправить положение в ужасной позиции, в которой я находился, и ситуация на доске могла уравняться, я всё равно всё делал неправильно. Позиция могла стать равной, если бы я действовал по-другому. Игра состояла из неточностей», — объяснил Непомнящий.

Но проиграть партию — это не значит уступить в матче. Уже во вторник россиянин взял очередной реванш над оппонентом и повёл 4-3. Ему потребовалось на это всего 37 ходов. Впрочем, нельзя сказать, что победа далась легко.

Гроссмейстеры не стали отходить от возникшей в Астане традиции начинать противостояния по-разному, поэтому никто не удивился, когда в седьмой партии они разыграли французскую защиту.

Непомнящий быстро определился с планом действий и вывел коня на d2. Это надёжная система Тарраша, которую очень любил применять Анатолий Карпов. Поначалу соперники повторяли вариант, который несколько раз встречался в интернет-поединках Яна с Александром Грищуком, но Дин вскоре свернул в сторону. Лижэнь грамотно защищался и даже периодически ставил в тупик оппонента, однако тратил очень много времени. В районе 20-го хода у россиянина оставалось примерно 40 минут до контроля против 20 у представителя КНР. Это в конечном итоге и определило исход встречи.

Долгое время гроссмейстеры удерживали хрупкое равенство на шахматной доске: Ян пытался организовывать давление по правому флангу, переместив на линию h ферзя и ладью. Лижэнь же был близок к контрнаступлению. Если бы на 33-м ходу он пошёл слоном на е5, то в дальнейшем мог выиграть партию, поскольку тогда существовало сразу несколько вариантов атаки на белого короля и Яну пришлось бы несладко.

Но времени на раздумья у китайца оставалось меньше минуты, он постоянно посматривал на часы и явно нервничал. В итоге в цейтноте шахматист предпочёл пойти ладьёй на d2. Впрочем, и этот ход ещё не считался фатальным: можно было всё исправить, вернув фигуру на прежнюю позицию. Лижэнь же в спешке отправил её на d3 и таким образом отдал Непомнящему одиноко стоящую на с5 пешку. Причём россиянин долго думал, съесть ли её, ожидая подвоха, но никаких подводных камней не нашёл.

В итоге гроссмейстер, по мнению компьютера, получил преимущество +2, и далее победа оставалась лишь делом времени. Китаец не стал долго сопротивляться и сдался на 37-м ходу.

Как признался Непомнящий, он долгое время контролировал ситуацию в партии, но был момент, когда не понимал, как действовать.

«После хода чёрных Cd6 было много остроатакующих линий, но я не мог их просчитать, поэтому перешёл в чуть более плохую позицию. Я очень скептически относился к своей позиции, учитывая слабость своего короля. После ходов Лижэня мне удалось её стабилизировать, но игра всё равно шла на три результата. И только после того, как я понял, что мой король в безопасности, почувствовал: могу выиграть эту партию. Французская защита — нормальный дебют, в нём нет ничего плохого. Единственная особенность — он немного рискованный для белых, и они должны копнуть немного глубже, испытать чёрных в спорных линиях», — сказал Непомнящий на пресс-конференции.

Лижэнь же признался, что не так плохо провёл партию, но в концовке многое упустил.

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При этом, по мнению гроссмейстера Сергея Карякина, Яну было важно выиграть в этот раз в первую очередь с психологической точки зрения.

«Остался доволен седьмой партией, поскольку болею за Непомнящего. Это была важная партия после поражения, прошлая игра получилась очень нервной. У Яна была худшая позиция, но всё это уже в прошлом. Дин очень неэкономно тратил время на обдумывание. В итоге не справился с управлением — позиция китайского игрока очень быстро рассыпалась. Лижэнь сыграл гораздо слабее своего привычного уровня. Но я уже не удивляюсь, матч идёт очень результативно, соперники обмениваются ударом в каждой партии», — приводит слова Карякина «Чемпионат».

К слову, российский шахматист впервые с 2006 года выиграл три партии в одном матче за титул чемпиона мира. Ранее это удавалось Владимиру Крамнику в противостоянии с представителем Болгарии Веселином Топаловым. Но кажется, это не единственное достижение, которое будет зафиксировано в Астане.