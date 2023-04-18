Непомнящий — о седьмой партии с Дин Лижэнем: игра была очень напряжённая

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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий высказался о своей победе в седьмой партии над китайцем Дин Лижэнем.
Непомнящий — о седьмой партии с Дин Лижэнем: игра была очень напряжённая
  • РИА Новости

«Вся партия была крайне острой и предельно напряжённой. Я чувствовал, что у меня всё должно быть хорошо. Но после его превосходного 21-го хода я не знал, что делать. Было много рискованных вариантов, но я не мог понять, что сделать, поэтому сделал ход, который немного ухудшил мою позицию», — сказал Непомнящий на пресс-конференции.

Он также подчеркнул, что ему удалось стабилизировать ситуацию после хода китайского гроссмейстера. По его словам, позже он понял, что может выиграть партию.

Россиянин играл белыми фигурами. Дин Лижэнь сдался на 37-м ходу. Счёт в противостоянии — 4-3.

Следующая партия состоится 20 апреля, Непомнящий сыграет чёрными. Игра начнётся в 12:00 мск.

Ранее президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов высказал мнение, что тренерский штаб Непомнящего не может справиться с психологической подготовкой шахматиста.

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